Обновленный трактор «Кировец» К-525 уже на конвейере

АО «Петербургский тракторный завод»

Обновленные тракторы «Кировец» К-525 начали сходить с конвейера в апреле 2022 года. У них новая коробка передач и увеличенные на 30% топливные баки

Шарнирно-сочлененные тракторы пятого тягового класса «Кировец» К-525 выпускаются с начала 2020 года. С этим трактором завод, что называется, попал в цель. Удачное сочетание потребительских свойств с привлекательной ценой сделали эту модель настоящим бестселлером.



В основе трактора инновационный турбодизель Ярославского моторного завода мощностью 250 л.с. и трансмиссия Петербургского тракторного завода с автоматическим управлением.



Мощный высокопроизводительный трактор находится в дорожном габарите по ширине до 2,55 м, что делает его более мобильным и универсальным в сравнении с традиционными «Кировцами».



«Кировец» К-525 имеет унифицированную с тракторами К-7М кабину, которую потребители ценят за отличную шумоизоляцию (уровень шума на рабочем месте не более 75 дБа), комфорт, обзорность и эргономику.



На протяжении двух лет эксплуатации тракторов модели К-525 конструкторы внимательно изучали все особенности работы тракторов в разных условиях, получали обратную связь от клиентов. Результатом стал комплекс обновлений, который внедряется с марта 2022 года.



Теперь у трактора «Кировец» К-525 новые топливные баки. Их объем увеличен на 160 литров — с 500 до 660, а измененная компоновка позволила поднять нижнюю плоскость баков относительно поверхности. Увеличенный дорожный просвет дает дополнительные преимущества в проходимости и позволяет более уверенно работать с плугами в борозде.



Аккумуляторные батареи (АКБ) перенесены из-под кабины в зону переднего бампера. Такое расположение ящиков АКБ более удобно, доступ для обслуживания и замены аккумуляторов значительно облегчен.



Не лишним будет упомянуть, что все тракторы «Кировец» К-525 оснащаются системой дистанционного контроля «Кировец-Агромонитор», позволяющей получать полную информацию о параметрах работы трактора в режиме онлайн.



Главным же обновлением является внедрение на К-525 автоматической коробки передач с инновационной системой управления трансмиссией «Командпост-4А». Впервые на российском тракторе применяется автоматическая трансмиссия собственной разработки и производства. И это не просто какой-то экспериментальный агрегат или опытная партия, речь о полномасштабном серийном производстве.



В автоматическом режиме управления механизатору достаточно задать ручкой акселератора требуемую скорость, а коробка сама будет переключать передачи, подстраиваясь под меняющуюся в зависимости от внешних условий нагрузку. При этом алгоритм стремится найти такую передачу, при которой двигатель будет работать в наиболее оптимальном режиме, обеспечивая высокую тягу при минимальном расходе топлива.



Вместе с новой коробкой передач трактор «Кировец» К-525 получил унифицированные с трактором К-7М органы управления трансмиссией. Вместо механического «шифтера», который применялся еще на самых первых версиях «Командпост», теперь установлена статическая рукоятка с кнопками.



«Командпост-4А» делает управление трактором еще более легким и удобным, а также не позволит механизатору делать преднамеренные или непреднамеренные ошибки.



Новые тракторы «Кировец» К-525 можно приобрести у дилеров Петербургского тракторного завода.

