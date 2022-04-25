«Ростсельмаш» собирает российских производителей компонентов

«Ростсельмаш»

Более 130 промышленных предприятий из разных регионов страны собрались в Ростове-на-Дону на большую конференцию поставщиков «Ростсельмаш». Компания ускоряет реализацию собственных программ в России по развитию компонентной базы для сельскохозяйственной техники. Это означает новые возможности для отечественных производителей, работающих в машиностроении и смежных отраслях

«Перед “Ростсельмаш” стоят амбициозные задачи по расширению продуктовых линеек и обеспечению бесперебойной работы производства с постепенным наращиванием выпуска агромашин. В этом процессе мы делаем ставку на российских производителей компонентов и предлагаем им совместное развитие», — подчеркнул генеральный директор «Ростсельмаш» Валерий Мальцев.



Двухдневное мероприятие прошло при участии правительства Ростовской области. «Сегодня особенно актуальным является вопрос активного импортозамещения и кооперации как внутри регионов, так и между ними. Особенно важно аккумулировать имеющиеся потенциалы и компетенции для развития отечественной промышленности. Повышение уровня кооперации носит исключительно благоприятный характер для деятельности предприятий, — отметил глава регионального Минпромэнерго Андрей Савельев. — Подтверждением этому является деятельность компании “Ростсельмаш”. Развивая свое производство, компания объединяет значительное количество отечественных поставщиков комплектующих, тем самым обеспечивая предприятия производственными заказами, что позволяет им развивать собственное производство, создавать новые рабочие места, новые товары, реализовывать проекты импортозамещения».



Перед началом конференции ее участники побывали с экскурсией на промышленной площадке, оценили технологические возможности компании. О ее достижениях и развитии в среднесрочной перспективе рассказал коллегам генеральный директор Валерий Мальцев. «Ростсельмаш» занимает доминирующее положение на рынке зерноуборочных комбайнов России. Также активно укрепляются позиции в сегменте мощных тракторов с шарнирно-сочлененной рамой от 300 л.с. За последние семь лет «Ростсельмаш» освоил 64 новые модели техники и их модификации. Еще более 50 будут представлены в ближайшие пять лет.



Солидный запас прочности, накопленный «Ростсельмаш» за последние годы, позволяет уверенно смотреть в будущее. Компания реализует крупнейшие инвестиционные проекты общим объемом более 20 млрд руб., такие как строительство двух заводов (новый тракторный завод и завод трансмиссий). Запуск тракторного завода, намеченный на начало 2023 года, позволит расширить тракторную линейку и войти в сегмент дорожно-строительной техники. Завод трансмиссий позволит выпускать мосты и коробки передач для комбайнов, тракторов, а также дорожно-строительной техники.



Каждый инвестпроект означает огромный потенциал для развития как самого «Ростсельмаш», так и его партнеров по организации и комплектации производства. Более 500 российских компаний уже участвуют в выпуске техники «Ростсельмаш», в ближайшем будущем их станет еще больше.



«Наша компания расширяет номенклатуру комплектующих российского производства. Мы заинтересованы в укреплении сотрудничества с действующими поставщиками и в появлении новых партнеров», — сказал Валерий Мальцев, обращаясь к участникам конференции. Он уделил особое внимание тому, что на «Ростсельмаш» действует не только четкая система оценки, но и система развития поставщиков, которая позволяет новым партнерам при поддержке компании выходить на нужный уровень качества и надежности продукции.



«Сегодня уникальное время, когда мы со всеми вами можем через развитие и совместную кооперацию укрепить и построить новую промышленность России», — подчеркнул Валерий Мальцев.



На пленарной сессии «Ростсельмаш» представил действующую в компании систему управления качеством покупных изделий и требования к поставщикам. Также присутствующим были представлены меры государственной поддержки российских производителей компонентов и их возможности на рынке техники для агропромышленного комплекса.



Во второй день конференции состоялась стратегическая сессия. Ее работа была построена в форматах переговоров и круглых столов по направлениям, связанным с группами комплектующих.

