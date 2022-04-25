Престижная площадка для руководителей предприятий индустрии плодово-ягодного садоводства и виноградарства России и СНГ

Vostock Capital

5-й юбилейный международный инвестиционный форум, выставка и технические визиты «Сады и виноградники России и СНГ» - профессиональная международная площадка, объединяющая ключевые садоводческие предприятия России и СНГ, для обсуждения стратегий развития и выработки антикризисных решений в индустрии промышленного садоводства, заключения новых взаимовыгодных контрактов, обмена опытом между ключевыми игроками рынка и привлечения инвестиций в отрасль

В работе форума ежегодно принимают участие более 400 делегатов от крупнейших промышленных садов, виноградников, ягодных плантаций и питомников, среди которых: Poplonski Trading Company, FROM Societá Agricola Cooperativa, Greenfields — Artfruit, Vitamin VIO, «АФГ Националь», X5 Retail Group, «Росагролизинг», агрокомплекс «Иванисово», группа компаний «Рудо», «Агроном-сад», «Агропром 108», агросоюз «Высокое», «Южные земли», агрофирма «Донецкая долина», агрофирма им. 15 лет Октября, агрофирма «Мичуринские сады», агрофирма «Тавдинская», агрохолдинг «Дары природы», агрохолдинг «Степь», «Григорьевские сады», «Алма Продакшн», АПК «Приэльбрусье», «БалтФреш», «Бахчисарайская долина», «Белгородские яблоки», Белевская кондитерская компания, «Брянский сад», «Владимировский сад», «Богатый урожай», «Волжский Посад», «Глазуновские сады», «Городнянские сады», «Дары садов», «Доктор Шарец», завод марочных вин «Коктебель» и многие другие.



Ключевые моменты программы форума

400+ участников — руководители ключевых предприятий фруктового садоводства, виноградарства и ягодоводства.



Представление 40+ крупнейших инвестиционных проектов по промышленному фруктовому садоводству, виноградарству и ягодоводству со сроком реализации до 2025 года и позднее.



Технические визиты на ведущие предприятия отрасли плодово-ягодного садоводства Московской области — посещение производственной площадки, общение с руководителями и обмен опытом.



Церемония награждения — торжественное награждение компаний-производителей плодово-ягодного и виноградарского сектора в соответствующих номинациях.



Пленарное заседание и дискуссия с представителями региональных министерств сельского хозяйства: анализ результатов и прогнозы на 2022-2023 годы в рамках программы ускоренного развития плодово-ягодной отрасли. Государственная политика, инвестиции, грантовая поддержка.



Инновационные направления в отрасли садоводства и виноградарства — примеры успешного внедрения современных технологий.



НОВОЕ! Стратегии повышения продаж: развивающийся агротуризм и современные инструменты маркетинга.



Обсуждение действующих и запланированных проектов индустрии — презентация проектов по закладке плодово-ягодных садов и виноградников, строительству и модернизации плодохранилищ и других агропромышленных комплексов.



Дискуссия руководителей предприятий и агрономов — новые технологии и методы хранения и переработки, вопросы вторичной переработки. Опыт ведущих производителей.



Новый формат: диалог с представителями торговых сетей — встречи с розничными торговыми сетями и магазинами во время кофе-брейка. Возможность рассказать о своей продукции и обсудить условия сотрудничества.



Специализированная фокус-сессия — агрономия винодельческой отрасли и виноградарства в России.



Дискуссия производителей фруктов и ягод — технические, технологические и стратегические вопросы ведения успешного бизнеса.



АКТУАЛЬНО! Органические принципы ведения садоводства и виноградарства. Традиционная и биологическая система защиты многолетних насаждений — за и против.



30+ часов делового и неформального общения.



Интерактивные дискуссии, кофе-брейки и встречи тет-а-тет по заранее согласованному графику и многое другое.



Обращаем внимание, что готов отчет со списком инвестиционных проектов отрасли. Представители проектов традиционно принимают участие в мероприятии, освещая новости проектов, перспективы развития и прочее. Запросите список проектов по ссылке — https://www.gardensforum.ru/zaprosit-polnyj-spisok-investitsionnyh-proektov/



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Организатор: Vostock Capital



Тел.: +7 495 109 9 509 (Москва)



E-mail: Events@vostockcapital.com



Официальный сайт: gardensforum.ru

