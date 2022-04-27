«Бионоватик»

Биопрепараты сегодня должны быть в арсенале каждого агрария. Они решают многие проблемы в поле, которые раньше «убирались» лишь при помощи химических средств защиты

Современная биотехнология — это и профилактика, и «пожарное» решение, и надежная защита на протяжении всего периода вегетации сельскохозяйственных растений.



В этом году в связи с санкциями иностранные компании изъяли с российского рынка свою продукцию в объеме более $2 млрд. Но сегодня в России, к счастью, уже есть такие производители, которые готовы восполнить возникший дефицит отечественными микробиологическими препаратами. На наши вопросы ответил руководитель ГК «Бионоватик» Рустам Рашитович Рамазанов.



— Рустам Рашитович, расскажите, пожалуйста о том, как шло развитие компании «Бионоватик». Сначала был поиск профилактических решений, потом началась интеграция (БИО+ХСЗР), сейчас биопрепараты снимают те проблемы в поле, которые раньше решались только при помощи ХСЗР. За счет чего это стало возможным?



— Нужно сказать, что мы сразу развивались не только как производство, но и как научно-технологическая компания. Строили технологическую корпорацию. В 2015—2016 годах зарегистрировали первую линейку препаратов, которая прошла лабораторные испытания и фрагментарные деляночные испытания, — с этой линейки начался наш выход на рынок. Первым продуктом, занявшим свою нишу, стал регулятор роста «Биодукс». Он прошел полевую проверку на более чем миллионе гектаров в то время. Его применяли в разных схемах защиты на разных культурах. Все остальные продукты того периода предназначались для улучшения питания растений, а также имели регулирующие свойства. В то время для нас это было совершенно новым направлением и компетенцией. Тогда еще не рассчитывали ни на интеграцию с ХСЗР, ни тем более на замену химпрепаратов. Что было сделано, чтобы изменить ситуацию? Начали активно испытывать свои препараты, реализовывали их небольшим КФХ, заинтересовавшимся биологией фермерам, решая параллельно разные задачи. С каждым новым гектаром мы аккумулировали информацию, анализировали и получали данные о том, как наши препараты работают на практике. Опробовали их на широком спектре культур. Потом сфокусировались на полевых культурах. Причем проводились не просто испытания — у нас всегда были задействованы в процессе испытаний и наука, и агрономическая служба, и специалисты отделов продаж, дистрибьюторы. Закладывали испытания на патогенных агрофонах. К 2018 году сформировали понимание того, как работают наши биопрепараты, зафиксировали их плюсы, минусы, порог эффективности, рамки по условиям для эффективности, температуру, влажность, климат, то есть провели кропотливую работу. Начали формировать «Атлас “Бионоватика”» — систему, в которой структурирована полная информация по каждой культуре и то, как на тех или иных культурах работают химические или биологические препараты, какие патогены могут быть распространены на данных посевах и многое другое. Это сделано для того, чтобы дать аграриям лучшее решение для их сельхозпроизводства.



«Атлас» показывает место наших продуктов на рынке. В 2021 году мы ушли еще дальше — сейчас биопрепараты способны решать даже те задачи, которые химия не может решить. Выявились вопросы, которые эффективнее «снимаются» биологией, нежели химией, выявились те позиции, где возможна и лучшим решением будет интеграция. Задача — найти оптимальное решение для фермера. Чтобы он гарантированно получал прибыль.



— И все же, Рустам Рашитович, скажите, есть такие болезни растений или вредители, на которых применение биопрепаратов не будет работать?



— Человек в XIX веке жил в среднем 40-50 лет, сейчас — 80 лет. Очень многие заболевания людей сейчас лечатся антибиотиками, хирургическим путем. Медицина XX-XXI века шагнула далеко вперед. Люди стали жить намного дольше. Но есть и сейчас неизлечимые болезни? Да. Есть ли полностью здоровые люди? Нет. Всегда у человека можно найти те или иные отклонения, особенно с возрастом. Растения в этом плане ничем от человека не отличаются. Задача и химиков, и биологов, и генетиков — искать решения тех проблем у растений, которые целесообразно решать. И всегда останутся нерешаемые вопросы — это природа. Соревнование с природой может быть бесконечное. И в итоге она будет побеждать человека. Но тем не менее и биология, и химия, и точное земледелие, и правильное питание, и генетика вносят свой вклад в решение проблем защиты растений.



— Рустам Рашитович, расскажите, пожалуйста, на примерах о тех проблемах (болезни, вредители и др.), которые эффективно решаются при помощи биологии? Когда биопрепараты работают как готовое решение проблемы по связке: «проблема — препарат».



— Биоинсектицид BioSleep BW при применении на технических культурах будет эффективен в борьбе против чешуекрылых насекомых-вредителей (хлопковая совка, капустная моль, луговой мотылек и других). Если взять тепличные хозяйства, то там этот биопестицид высокоэффективно отработает в борьбе против белокрылки, тли, трипсов. В садах, виноградниках вредные объекты, против которого можно отработать препаратом BioSleep BW, — это паутинный клещ, листовертки, яблонная плодожорка.



Линейка наших фунгицидов (Pseudobacterin-3, Orgamica S, Orgamica F) эффективно решает проблемы с болезнями растений.



Септориоз на зерновых, пирикуляриоз на рисе (что очень актуально для Кубани, где ежегодно получают урожай риса почти в миллион тонн), церкоспороз и бактериальная пятнистость на сахарной свекле, снежная плесень и мучнистая роса на полевых культурах, семенная инфекция на зерновых. По бактериальному ожогу, парше, поразивших сады, нами был получен положительный опыт в прошлом году в Киргизии. Также в объеме 3000 л закуплен препарат для проведения обработок одним из хозяйств этой республики в 2022 году.



Наши фунгициды эффективны в борьбе с сосудистым бактериозом, трахеомикозным увяданием на овощах при выращивании их в системе капельного полива.



Если же земледельцам необходимо защитить растения от гербицидного стресса, то для этого в арсенале есть регулятор роста Biodux.



— В целом биопрепараты применяют в трех целях: профилактической, диагностической и лечебной (+стимулирующие рост). За каким из направлений, по-вашему, будущее и почему?



— Биология сама по себе она работает по-другому, не как химия. Это живые организмы, которые в любом случае — с нами или без нас — присутствуют в почве и во всех средах, где развиваются растения. На растениях, в корневой системе, в почве, в воде.



Химические препараты при работе профилактически давят все полезные и неполезные микроорганизмы либо работают по симптомам. С биологией может быть и так, а может быть и несколько по-другому.



Мы вообще для себя приняли философию формирования экосистемы. Экосистема, которая в поле, в почве, на семенах присутствует в любом случае. Она может быть рискованной — то есть нести в себе патогены, причем патогены могут быть в большом превалировании. А может быть супрессивной. Наша задача как биологов состоит в том, чтобы сформировать эту экосистему во всех плоскостях, во всех средах обитания растения, которая будет супрессивной, то есть максимально исключить патогены. Причем не только на микроуровне, но и на макроуровне. Это касается борьбы как с болезнями, так и с вредителями. Можно изначально минимизировать популяцию вредных объектов и в почве за счет преобладания полезных энтомопатогенных микроорганизмов, и на поверхности листа, и внутри растения, и в почве. Поэтому биология может применяться во всех трех направлениях защиты.



Конечно, профилактика всегда эффективней, потому что аграрий не запускает проблему, не получает срабатывание рисков. С другой стороны, желание сэкономить зачастую толкает производителя на то, что работать против вредных объектов он начинает уже тогда, когда проблема стала очень острой и была им идентифицирована. В этом случае эффективность уже зависит от уровня мониторинга, который проводится в вашем хозяйстве. Насколько плотно и постоянно вы его ведете, отслеживаете все происходящее на поле. Чтобы не запустить проблему и успеть вовремя сработать биопрепаратами или химией.



Как правило, крупные агрохолдинги работают профилактически. Это для них наиболее эффективный путь. Небольшие фермеры стараются сэкономить и имеют возможность личного контроля, могут ежедневно приезжать на свои поля — в случае, когда площади, например, у них небольшие. Поэтому для них такой выбор разумен: сам диагностирует поля, применяет препараты тогда, когда зафиксирует проблему.



— Могут ли аграрии полностью защищать свои посевы при помощи комплексной биозащиты?



— Аграрий может выбрать для себя эффективную стратегию защиты, она может быть той, которая, на его взгляд, является оптимальной. Если есть предпочтение работать химическими препаратами, потому что есть опыт в этом, то он может решать проблемы и с помощью этого направления. Если он понимает, что для него химзащита несет какие-то риски — по стоимости, по возникновению резистентности, малоэффективности, то, безусловно, на сегодняшний день уровень развития биопромышленности позволяет ему отработать технологией интегрированной защиты или полностью биологизированной — в случае ведения органического земледелия. В обоих случаях это позволит снизить химическую нагрузку или убрать ее совсем. Уйти от химпрепаратов в вопросе фунгицидной и инсектицидной защиты. Повысить эффективность питания, стимуляции, защиты от климатических стрессов растений. До экстренных ситуаций на поле можно не доводить — сейчас есть весь спектр необходимых для этого препаратов. «Бионоватик» предлагает комплексные программы, где мы сбалансировали целые пакеты решений, закрывающие весь спектр проблем в широком диапазоне температур и влажности. И мы адаптировали эти пакеты под каждую полевую культуру. Земледелец получает сбалансированный пакет продуктов широкого спектра действия по оптимальной цене.



— Могут ли биопрепараты со временем полностью заменить ХСЗР?



— Не стоит задача просто менять что-то на что-то. Технологическая компания «Бионоватик» во главе угла ставит не эти цели, а старается найти оптимальное решение. Найти лучшее эффективное решение в текущем моменте. Сегодня это может быть химический продукт, потому что он более проработанный, более испытанный, более дешевый, завтра это может быть биологический продукт, или генетически модифицированный сорт, или просто комбинация из этих вариантов. Поэтому мы работаем и с производителями топовых химических препаратов — мировыми и российскими — в формате интеграции. И мы не конкурируем — у нас стоит одна общая задача. Каждый из нас несет какую-то эффективность для фермера. И совместно мы иногда можем дать лучшее решение, чем поодиночке.



— Есть ли решения, способные заменить гербициды?



— Безусловно, можно найти решение, способное заменить химические гербициды. Это могут быть механические, оптические решения, точное земледелие, точное опрыскивание. Но опять-таки — зачем что-то менять? Только для того, чтобы найти более эффективное решение. И менее вредоносное для окружающей среды, наносящее меньше ущерба. Биология может заменить определенные виды химических гербицидов. Возможно, даже и все. Но это большая научная работа. И компания «Бионоватик» в этом направлении продвинулась. Мы занимаемся подобными разработками уже не один год. Думаю, что в течение ближайших двух лет мы уже сможем выйти на испытания современных биологических препаратов против сорняков. В линейке «Бионоватик» в 2023—2024 годах подадим на регистрацию два биогербицида.



На такой позитивной ноте завершилось наше интервью. И есть уверенность в том, что все задуманное специалистами компании «Бионоватик» будет успешно воплощено в жизнь.

