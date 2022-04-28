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Конференция «Russian Meat & Feed Industry — 2022»

«АгроМаг®» - теперь в розницу!

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«АгроМаг®» - теперь в розницу!
«АгроМаг®»
«АгроМаг®» - теперь в розницу!
«АгроМаг®»

Линейка высокоэффективных магниевых удобрений «АгроМаг®» уже доступна для покупки в розничных магазинах сети «Леруа Мерлен»

Практически во всех регионах России наблюдается дефицит обменного магния в почве, а где-то это катастрофически малые значения, что является одной из главных причин плохого усваивания азота фосфора и калия. Без магния невозможен фотосинтез. Если подкармливать растения магнием, они становятся более устойчивыми к стрессам (засуха, заморозки, грибные болезни), сильными и зелеными, повышается урожайность и вкусовые качества овощей и фруктов. Это доказанный факт.

В сети магазинов вы можете приобрести:  

  • «АгроМаг® гранулированный» - экологически чистое магниевое удобрение для внесения в почву, подходящее для всех огородных, плодовых и цветочных культур. 

Оно характеризуется высоким содержанием активного компонента, подходит для органического земледелия, равномерно усваивается растениями на протяжении всего роста, не содержит хлора и фтора, не вызывает ожогов корней и листьев растения, не вымывается из почвы с осадками и при поливе, не выделяет СО2 в атмосферу, в отличие от карбонатных форм удобрений.

Его рекомендуется применять в основную обработку почвы, под предпосевную культивацию или при посеве, а также в подкормку (для многолетних ягодных и плодовых культур) как в составе тукосмесей, так и в качестве самостоятельного магниевого удобрения.

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  • «АгроМаг® АктиМакс» - экологически чистая листовая подкормка в виде суспензии с высоким содержанием магния и добавлением азота. 

Она хорошо поглощается растением благодаря микронному размеру частиц и обладает свойствами средства защиты растений от болезней. 

Раствором удобрения рекомендованной на упаковке дозировки нужно опрыскивать листья овощных, плодово-ягодных и декоративных культур в период активного роста растений с целью нормализации метаболизма, увеличения урожайности, пищевой ценности. Можно опрыскивать рассаду овощей после высадки в открытый грунт, чтобы укрепить молодые растения, увеличить сопротивляемость неблагоприятным факторам окружающей среды, снизить стресс от повреждения корешков.

В магазинах вы сможете подробно изучить рекомендации по применению продуктов, а в случае возникших вопросов обратиться к консультанту. 

Советуем поторопиться — самое время позаботиться о качестве своего урожая в этом году! Не откладывайте на потом и обеспечьте свои растения магнием уже сейчас!

С наличием в своем регионе средств «АгроМаг® гранулированный» и «АгроМаг® АктиМакс» можно ознакомиться на официальном сайте «Леруа Мерлен» в России.

«АгроМаг®» 

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