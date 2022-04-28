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Конференция «Russian Meat & Feed Industry — 2022»

Российский зерновой союз проведет XXIII Международный зерновой раунд «Рынок зерна — вчера, сегодня, завтра» 7-10 июня 2022 года (г. Геленджик)

Партнёрский материал

Российский зерновой союз проведет XXIII Международный зерновой раунд «Рынок зерна — вчера, сегодня, завтра» 7-10 июня 2022 года (г. Геленджик)
Российский зерновой союз
Российский зерновой союз проведет XXIII Международный зерновой раунд «Рынок зерна — вчера, сегодня, завтра» 7-10 июня 2022 года (г. Геленджик)
Российский зерновой союз

В рамках XXIII Международного зернового раунда «Рынок зерна — вчера, сегодня, завтра» будут рассмотрены современные проблемы государственного регулирования функционирования рынка зерна, перспективы развития АПК в новых экономических условиях, меры государственной поддержки аграрного сектора, прогнозы производства, динамики цен и конъюнктуры зернового рынка, использования новых технологий производства, переработки и хранения зерна, развития транспортной и финансовой инфраструктуры

Традиционно в раунде участвуют более 1100 представителей из 30 стран мира. В конференции принимают участие лидеры зернового сектора, руководители компаний — операторов рынка зерна и продуктов его переработки, транспортных компаний, организаций, отвечающих за инфраструктуру отрасли, а также ведущие сельхозтоваропроизводители из более чем 40 субъектов Российской Федерации.

Наряду с насыщенной сессионной программой участникам конференции будут предложены оптимальные условия для деловых переговоров, встреч с партнерами, презентации своих компаний.

Подать заявку на участие вы можете, пройдя по ссылке.

Подробную информацию о предварительной программе, регистрации и условиях участия в раунде вы можете получить по телефону или электронной почте:

+7 (495) 369-44-53;
e-mail: rzs@grun.ru

Российский зерновой союз 

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