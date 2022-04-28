Приглашаем на выставку «Сибирская аграрная неделя»

ООО «СВК»

С 9 по 11 ноября 2022 года на площадке МВК «Новосибирск Экспоцентр» состоится международная агропромышленная выставка «Сибирская аграрная неделя» при поддержке Министерства сельского хозяйства России, правительства Новосибирской области. В мероприятии примут участие ведущие федеральные эксперты отрасли

«Сибирская аграрная неделя» - это крупнейшая международная агропромышленная выставка за Уралом. На ее площадке ведущие производители и поставщики России, дальнего и ближнего зарубежья демонстрируют инновационные решения для сельского хозяйства: современную технику, оборудование и материалы для животноводства, растениеводства, рыбоводства, оборудование для переработки, хранения и упаковки сельскохозяйственной продукции, технологическое и пищевое оборудование.



Об участии в «Сибирской аграрной неделе» уже заявили свыше 150 компаний. В их числе представители российских и зарубежных брендов: «Ростсельмаш», Claas, Amazone, Lemken, Stara, «Кировец», Romax, «Воронежсельмаш», фирма «Август», Центр передового земледелия, Laboulet, Cogent rus, «Агро Эксперт Груп», «Щелково Агрохим», «Уралхим», «ФосАгро», «Альфа-Трейд», «Росагролизинг», «Сингента», Alta Genetics Russia, ГК «Шанс», «Центрплем», «Алтай Эко Сорт», «Эффективные решения», «Комплекс Агро» и целый ряд других.



Участники представят свою продукцию в нескольких тематических разделах :



В деловой программе выставки примут участие представители отраслевых министерств, ведомств, ведущие федеральные эксперты и ученые.



Для того чтобы принять участие в международной агропромышленной выставке «Сибирская аграрная неделя», необходимо пройти регистрацию на сайте . Для посещения выставки получите бесплатный билет на сайте Сибирской аграрной недели.



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