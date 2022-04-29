Акционеры ГК МЕГАМИКС встретились с губернатором Липецкой области

ГК МЕГАМИКС

Губернатор Липецкой области Игорь Георгиевич Артамонов провел рабочую встречу с акционерами ГК МЕГАМИКС — лидером отечественного производства премиксов и кормовых добавок, в активы которого входят четыре производственных комплекса с общей мощностью 180 тыс. т премиксов и более 360 тыс. т комбикорма

В беседе приняли участие заместитель главы администрации Липецкой области Игорь Кремнёв, начальник регионального управления сельского хозяйства Олег Долгих, акционеры ГК МЕГАМИКС Василий Фризен и Арсений Власов, директор компании Игорь Вишневский. В ходе встречи были затронуты итоги работы 2021 года, успешное завершение I квартала 2022 года, сегодняшняя ситуация в отрасли и перспективы развития производства продукции ГК в Липецкой области. Особое внимание в рамках обсуждения было отведено проектам импортозамещения и локализации производства витаминов, белково-активных добавок, а также продуктов микробиологического, химического синтеза. Для оперативного решения поставленных правительством задач пришли к заключению о развитии данного направления на базе существующей площадки ГК МЕГАМИКС, в особой экономической зоне в Тербунах (Липецкая область). Достигнуты предварительные договоренности по образованию уникального кластера производства импортоемких витаминов, торжественное открытие которого предстоит ГК МЕГАМИКС в III квартале 2022 года. Масштабное событие будет приурочено к 100-летию открытия витамина Е — важнейшего компонента в производстве кормов для сельскохозяйственных животных и птицы.



По итогам встречи Игорь Артамонов подчеркнул важность сохранения в сегодняшних непростых условиях производства, трудового коллектива и постоянного увеличения эффективности всех бизнес-процессов. «Успешное развитие предприятия — это работа и достойная заработная плата для жителей Липецкой области. Со своей стороны областная власть стремится постоянно повышать инвестиционную привлекательность региона и поддерживать инвесторов. Продукция компании “МегаМикс” необходима для решения задачи роста эффективности отечественного сельского хозяйства, ведь современное животноводство базируется на качественных кормах. Липецкая область реализует крупные инвестиционные проекты в этой сфере, поэтому производство премиксов играет для АПК региона стратегически важную роль», — подчеркнул Игорь Артамонов.

