«ВолгоградАГРО»

День поля «ВолгоградАГРО» — одно из самых масштабных событий в сфере АПК Волгоградской области. Проект выступает в качестве профессиональной территории для общения и демонстрации наиболее перспективных агропромышленных технологий, техники и оборудования

С 2013 года День поля проходит на территории Новоаннинского района (поля хозяйства Гришиных). Помимо показа техники на статических и динамических площадках, посетители имеют уникальную возможность ознакомиться с результатами демонстрационных посевов гибридных сортов кукурузы и подсолнечника. Высадка сельхозкультур производится в весенний период, и к моменту проведения Дня поля фермеры воочию могут видеть преимущества тех или иных гибридов, а также результаты применения к ним определенных средств агрохимии.



В 2022 году День поля «ВолгоградАГРО» приглашает гостей с 4 по 5 августа!



В программе Дня поля:



Демонстрационные посевы сельскохозяйственных культур (подсолнечник и кукуруза).



Демонстрационный показ работы сельскохозяйственной техники в полевых условиях.



Место проведения: Новоаннинский район Волгоградской области, ООО «Гришиных».



Контактное лицо:



Начальник отдела выставок Ольга Ёлкина



olya@volgogradexpo.ru



(8442) 93-43-02

