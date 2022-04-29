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Конференция «Russian Meat & Feed Industry — 2022»

День поля «ВолгоградАГРО» приглашает гостей

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День поля «ВолгоградАГРО» приглашает гостей
«ВолгоградАГРО»
День поля «ВолгоградАГРО» приглашает гостей
«ВолгоградАГРО»

День поля «ВолгоградАГРО» — одно из самых масштабных событий в сфере АПК Волгоградской области. Проект выступает в качестве профессиональной территории для общения и демонстрации наиболее перспективных агропромышленных технологий, техники и оборудования

С 2013 года День поля проходит на территории Новоаннинского района (поля хозяйства Гришиных). Помимо показа техники на статических и динамических площадках, посетители имеют уникальную возможность ознакомиться с результатами демонстрационных посевов гибридных сортов кукурузы и подсолнечника.  Высадка сельхозкультур производится в весенний период, и к моменту проведения Дня поля фермеры воочию могут видеть преимущества тех или иных гибридов, а также результаты применения к ним определенных средств агрохимии. 

В 2022 году День поля «ВолгоградАГРО» приглашает гостей с 4 по 5 августа!

В программе Дня поля:

Демонстрационные посевы сельскохозяйственных культур (подсолнечник и кукуруза).

Демонстрационный показ работы сельскохозяйственной техники в полевых условиях.

Место проведения: Новоаннинский район Волгоградской области, ООО «Гришиных».

Контактное лицо: 

Начальник отдела выставок Ольга Ёлкина

olya@volgogradexpo.ru

(8442) 93-43-02

«ВолгоградАГРО» 

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