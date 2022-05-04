разделы

реклама

журналы

Конференция «Russian Meat & Feed Industry — 2022»

Президент Египта дал старт уборочной кампании с техникой «Ростсельмаш»

Партнёрский материал

Президент Египта дал старт уборочной кампании с техникой «Ростсельмаш»
«Ростсельмаш»
Президент Египта дал старт уборочной кампании с техникой «Ростсельмаш»
«Ростсельмаш»

Старт уборочной кампании в египетской долине Тошка объявил лично президент страны Абдул-Фаттах Ас-Сиси. Второй год подряд она проходит при участии комбайнов «Ростсельмаш», очередная партия которых уже введена в эксплуатацию

Представители министерства сельского хозяйства Египта отчитались президенту о приобретении крупной партии агромашин ACROS 595 PLUS и TORUM 785. Зерноуборочные комбайны поступили в страну в марте этого года специально по программе рекультивации пустынных земель. 

В рамках открытия новых сельскохозяйственных угодий в долине Тошка президент Египта ознакомился с современными комбайнами и объявил о начале сезона сбора зерновых культур в регионе. Лидеру страны рассказали об особенностях этой техники, которая уже работает на полях, а также о взаимодействии египетских партнеров и компании «Ростсельмаш».

Эксперты агропромышленной отрасли Египта выразили надежду, что уборка нового урожая пшеницы покажет опережающий темп относительно прошлых сезонов, ведь зерноуборочные комбайны полностью удовлетворяют техническим требованиям и стандартам работы в сложных агроклиматических условиях. 

IMG_2889_m.jpg

Группа специалистов «Ростсельмаш» сопровождает каждую поставку продукции, особое внимание уделяют обучению по эффективному использованию сельхозтехники. 

Стоит напомнить, что в 2021 году в результате победы в государственном тендере в страну зашли первые зерноуборочные комбайны ACROS 585. В Египте отмечается заинтересованность в дальнейшем расширении парка сельскохозяйственных машин производства компании, так как качество техники и надежность всех ее систем полностью соответствуют условиям работы на песчаных почвах. 

Подробный сюжет о визите президента в регион Тошка можно увидеть перейдя по ссылке.

«Ростсельмаш» 

рекомендации

«Агроинвестор» №04, апрель 2022

Журнал

«Агроинвестор» №04, апрель 2022
«Агротехника и технологии» №02, март-апрель 2022

Журнал

«Агротехника и технологии» №02, март-апрель 2022
Кредитный маневр. Российский агросектор становится уязвим из-за неполного доступа к «дешевым» деньгам

«Агроинвестор»

Кредитный маневр. Российский агросектор становится уязвим из-за неполного доступа к «дешевым» деньгам
Комбикорм пока в плюсе. Топ-25 крупнейших игроков за год произвели свыше 19 млн т продукции

«Агроинвестор»

Комбикорм пока в плюсе. Топ-25 крупнейших игроков за год произвели свыше 19 млн т продукции
Отпуск на ферме. В России взялись за развитие агротуризма

«Агротехника и технологии»

Отпуск на ферме. В России взялись за развитие агротуризма