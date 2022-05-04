Президент Египта дал старт уборочной кампании с техникой «Ростсельмаш»

«Ростсельмаш»

Старт уборочной кампании в египетской долине Тошка объявил лично президент страны Абдул-Фаттах Ас-Сиси. Второй год подряд она проходит при участии комбайнов «Ростсельмаш», очередная партия которых уже введена в эксплуатацию

Представители министерства сельского хозяйства Египта отчитались президенту о приобретении крупной партии агромашин ACROS 595 PLUS и TORUM 785. Зерноуборочные комбайны поступили в страну в марте этого года специально по программе рекультивации пустынных земель.



В рамках открытия новых сельскохозяйственных угодий в долине Тошка президент Египта ознакомился с современными комбайнами и объявил о начале сезона сбора зерновых культур в регионе. Лидеру страны рассказали об особенностях этой техники, которая уже работает на полях, а также о взаимодействии египетских партнеров и компании «Ростсельмаш».



Эксперты агропромышленной отрасли Египта выразили надежду, что уборка нового урожая пшеницы покажет опережающий темп относительно прошлых сезонов, ведь зерноуборочные комбайны полностью удовлетворяют техническим требованиям и стандартам работы в сложных агроклиматических условиях.







Группа специалистов «Ростсельмаш» сопровождает каждую поставку продукции, особое внимание уделяют обучению по эффективному использованию сельхозтехники.



Стоит напомнить, что в 2021 году в результате победы в государственном тендере в страну зашли первые зерноуборочные комбайны ACROS 585. В Египте отмечается заинтересованность в дальнейшем расширении парка сельскохозяйственных машин производства компании, так как качество техники и надежность всех ее систем полностью соответствуют условиям работы на песчаных почвах.



Подробный сюжет о визите президента в регион Тошка можно увидеть перейдя по ссылке .

