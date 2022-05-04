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Конференция «Russian Meat & Feed Industry — 2022»

Селекция, семеноводство и выращивание сои — на бизнес-форуме «Мировая соя»

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Селекция, семеноводство и выращивание сои — на бизнес-форуме «Мировая соя»
«Мировая соя»
Селекция, семеноводство и выращивание сои — на бизнес-форуме «Мировая соя»
«Мировая соя»

VII международный форум «Мировая соя» состоится 18 и 19 мая в отеле «Введенский» в Санкт-Петербурге. В рамках форума эксперты раскроют актуальные темы, касающиеся соевого бизнеса в России

Темой второго дня станет селекция, семеноводство и выращивание сои. Здесь эксперты обсудят нюансы возделывания и орошения культуры, расскажут об удобрениях, отечественной базе семян и поднимут множество актуальных вопросов отрасли.

На сессии «Селекция, семеноводство и выращивание сои» выступят:

  • Вероника Тарбаева, председатель комиссии по АПК, сельским территориям и природопользованию Общественной палаты Ленинградской области;

  • Елена Хлесткина, директор Федерального исследовательского центра Всероссийского института генетических ресурсов растений имени Н.И. Вавилова» (ВИР);

  • Андрей Полухин, директор Федерального научного центра зернобобовых и крупяных культур;

  • Вероника Панарина, заместитель директора по научной работе Федерального научного центра зернобобовых и крупяных культур;

  • Козлова Алевтина Валерьевна, ведущий технический специалист по агрохимии Brucite+;

  • Дмитрий Александрович Соловьев, доктор технических наук, ректор Саратовского государственного аграрного университета;

  • Белышкина Марина Евгеньевна, канд. с.-х. н., старший научный сотрудник Федерального научного агроинженерного центра ВИМ;

  • Загоруйко Михаил Геннадьевич, канд. т. н., старший научный сотрудник Федерального научного агроинженерного центра ВИМ;

  • Хомяков Дмитрий Михайлович, д. т. н., канд. б. н., профессор кафедры общего земледелия и агроэкологии факультета почвоведения МГУ имени М. В. Ломоносова, профессор, Заслуженный профессор МГУ имени М. В. Ломоносова.

Также посетители бизнес-форума «Мировая соя» смогут посетить следующие сессии:

  • Современные технологии соевых комплексов.

  • Использование сои в производстве продуктов и кормов.

  • Общие тренды развития соевого рынка.

  • Средства защиты растений и агрохимикаты.

Ознакомиться со всей программой конференции и подать заявку на регистрацию можно на сайте мероприятия.

«Мировая соя» 

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