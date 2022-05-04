«Мировая соя»

VII международный форум «Мировая соя» состоится 18 и 19 мая в отеле «Введенский» в Санкт-Петербурге. В рамках форума эксперты раскроют актуальные темы, касающиеся соевого бизнеса в России

Темой второго дня станет селекция, семеноводство и выращивание сои. Здесь эксперты обсудят нюансы возделывания и орошения культуры, расскажут об удобрениях, отечественной базе семян и поднимут множество актуальных вопросов отрасли.



На сессии «Селекция, семеноводство и выращивание сои» выступят:



Вероника Тарбаева, председатель комиссии по АПК, сельским территориям и природопользованию Общественной палаты Ленинградской области;



Елена Хлесткина, директор Федерального исследовательского центра Всероссийского института генетических ресурсов растений имени Н.И. Вавилова» (ВИР);



Андрей Полухин, директор Федерального научного центра зернобобовых и крупяных культур;



Вероника Панарина, заместитель директора по научной работе Федерального научного центра зернобобовых и крупяных культур;



Козлова Алевтина Валерьевна, ведущий технический специалист по агрохимии Brucite+;



Дмитрий Александрович Соловьев, доктор технических наук, ректор Саратовского государственного аграрного университета;



Белышкина Марина Евгеньевна, канд. с.-х. н., старший научный сотрудник Федерального научного агроинженерного центра ВИМ;



Загоруйко Михаил Геннадьевич, канд. т. н., старший научный сотрудник Федерального научного агроинженерного центра ВИМ;



Хомяков Дмитрий Михайлович, д. т. н., канд. б. н., профессор кафедры общего земледелия и агроэкологии факультета почвоведения МГУ имени М. В. Ломоносова, профессор, Заслуженный профессор МГУ имени М. В. Ломоносова.



Также посетители бизнес-форума «Мировая соя» смогут посетить следующие сессии:



Современные технологии соевых комплексов.



Использование сои в производстве продуктов и кормов.



Общие тренды развития соевого рынка.



Средства защиты растений и агрохимикаты.



Ознакомиться со всей программой конференции и подать заявку на регистрацию можно на сайте мероприятия .

