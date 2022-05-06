разделы

реклама

журналы

Конференция «Russian Meat & Feed Industry — 2022»

Оболочки для колбас. Где взять?

Партнёрский материал

Оболочки для колбас. Где взять?
«Агропродмаш-2022»
Оболочки для колбас. Где взять?
«Агропродмаш-2022»

Оболочки для производства мясных продуктов неожиданно оказались в центре внимания федеральных СМИ и интернет-общественности. Вопрос поставлен остро: есть ли в России оболочки для колбас и есть ли российскому потребителю колбасу?

На выставке «Агропродмаш-2022», которая состоится с 10 по 14 октября в «Экспоцентре» на Красной Пресне, тематика оболочек обещает быть представительной. Участие в выставке подтвердили крупнейшие российские производители. Более того, ряд отечественных экспортеров натуральных оболочек уже заявили о планах переориентироваться на внутренний рынок.

Экспозиция оболочек и клипс для мясных продуктов разместится в павильоне №2, зал 2, и представит продукцию таких компаний, как «Атлантис-Пак», Лужский завод «Белкозин», «Техноклип», «Лого-Трейд», «Промарт», «Роснет», «Бонтрейд», «Эдельвейс», «ЗВТ Компания», «Агро-Кейсинг», «Флорекс».

Кроме того, выставка «Агропродмаш-2022» представит оборудование для мясопереработки, упаковки, охлаждения. Значительное место в экспозиции займет салон ингредиентов, который разместится в павильонах №3 и 7. Другими словами, на «Агропродмаш» найдется все: от идеи продукта до ее реализации, в том числе технологии, рецептуры, ингредиенты, оборудование, а также аналитика и маркетинговые стратегии.

- Комплектование экспозиции идет активными темпами, — говорит руководитель дирекции выставок пищевой промышленности «Экспоцентра» Татьяна Пискарева. — Как обычно, «Агропродмаш» представит комплексные решения для всех отраслей пищевой промышленности.

27-я международная выставка оборудования, технологий, сырья и ингредиентов для пищевой и перерабатывающей промышленности «Агропродмаш-2022» состоится 10-14 октября 2022 года в «Экспоцентре» на Красной Пресне.

Подробнее: https://www.agroprodmash-expo.ru/

«Агропродмаш-2022» 

рекомендации

«Агротехника и технологии» №02, март-апрель 2022

Журнал

«Агротехника и технологии» №02, март-апрель 2022
Отпуск на ферме. В России взялись за развитие агротуризма

«Агротехника и технологии»

Отпуск на ферме. В России взялись за развитие агротуризма
«Агроинвестор» №05, май 2022

Журнал

«Агроинвестор» №05, май 2022
Доступное вместо желаемого. Потребительский спрос в условиях жесткой экономии

«Агроинвестор»

Доступное вместо желаемого. Потребительский спрос в условиях жесткой экономии
Лидеры снова обогнали рынок. Участники седьмого рейтинга «Агроинвестора» в прошлом году выпустили более 6 млн т мяса

«Агроинвестор»

Лидеры снова обогнали рынок. Участники седьмого рейтинга «Агроинвестора» в прошлом году выпустили более 6 млн т мяса