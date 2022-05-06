Оболочки для колбас. Где взять?

«Агропродмаш-2022»

Оболочки для производства мясных продуктов неожиданно оказались в центре внимания федеральных СМИ и интернет-общественности. Вопрос поставлен остро: есть ли в России оболочки для колбас и есть ли российскому потребителю колбасу?

На выставке «Агропродмаш-2022», которая состоится с 10 по 14 октября в «Экспоцентре» на Красной Пресне, тематика оболочек обещает быть представительной. Участие в выставке подтвердили крупнейшие российские производители. Более того, ряд отечественных экспортеров натуральных оболочек уже заявили о планах переориентироваться на внутренний рынок.



Экспозиция оболочек и клипс для мясных продуктов разместится в павильоне №2, зал 2, и представит продукцию таких компаний, как «Атлантис-Пак», Лужский завод «Белкозин», «Техноклип», «Лого-Трейд», «Промарт», «Роснет», «Бонтрейд», «Эдельвейс», «ЗВТ Компания», «Агро-Кейсинг», «Флорекс».



Кроме того, выставка «Агропродмаш-2022» представит оборудование для мясопереработки, упаковки, охлаждения. Значительное место в экспозиции займет салон ингредиентов, который разместится в павильонах №3 и 7. Другими словами, на «Агропродмаш» найдется все: от идеи продукта до ее реализации, в том числе технологии, рецептуры, ингредиенты, оборудование, а также аналитика и маркетинговые стратегии.



- Комплектование экспозиции идет активными темпами, — говорит руководитель дирекции выставок пищевой промышленности «Экспоцентра» Татьяна Пискарева. — Как обычно, «Агропродмаш» представит комплексные решения для всех отраслей пищевой промышленности.



27-я международная выставка оборудования, технологий, сырья и ингредиентов для пищевой и перерабатывающей промышленности «Агропродмаш-2022» состоится 10-14 октября 2022 года в «Экспоцентре» на Красной Пресне.



Подробнее: https://www.agroprodmash-expo.ru/

