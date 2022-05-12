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Конференция «Russian Meat & Feed Industry — 2022»

Комментарий члена совета директоров ассоциации «Теплицы России» Александра Литвиненко о параллельном импорте

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Комментарий члена совета директоров ассоциации «Теплицы России» Александра Литвиненко о параллельном импорте
Pixabay
Комментарий члена совета директоров ассоциации «Теплицы России» Александра Литвиненко о параллельном импорте
Pixabay

«Что касается приказа Минпромторга, то в перечне в описательной части (наименование товара) упомянут код ТН ВЭД 06, а в конкретизации кодов только 0602 10 и 0602 40 — это посадочный материал в виде черенков растений и саженцев (только роз)

То есть на ситуацию с поставками срезанных цветов это никакого влияния не имеет. Данные позиции нужны для отечественных производителей цветов на срезку, которым необходимы импортные посадочные материалы. Однако не совсем понятно, почему в перечне ограничились только посадочным материалом в виде черенков и саженцев и не включили посадочный материал в виде луковиц (код ТН ВЭД 0601), который также очень важен для производителей цветов на срезку. Полагаю, что перечень должен быть дополнен этой позицией.

Импортозамещение в производстве цветов на срезку необходимо. Но заместить импорт (82% от объема рынка) можно только строительством новых тепличных комплексов и расширением существующих — на это потребуется около 10 лет», — отметил член совета директоров ассоциации «Теплицы России» Александр Литвиненко.


«Теплицы России» 

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