Приглашаем на выставку «Белагро-2022»

«Белагро-2022»

Международные специализированные выставки «Белагро», «Белферма», «Белпродукт», «Продмаш. Холод. Упак» пройдут в рамках Белорусской агропромышленной недели с 7 по 11 июня 2022 года

Ознакомиться с передовыми направлениями в развитии растениеводства, животноводства и птицеводства, с современными технологиями переработки, упаковки и хранения продукции, а также с разнообразием сельхозтехники можно будет на площадке выставочного центра Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий Камень» (Смолевичский район, пр. Пекинский, 29).



Пресс-релиз



Деловая программа



В дни выставки состоятся конкурсы «Лучший пахарь», «Лучшая племенная корова молочной породы», «Чемпион вкуса», выставка племенных животных, другие мероприятия.



За дополнительной информацией обращайтесь к организаторам выставки ЗАО «Минскэкспо»: +375173519887, zvezdina@minskexpo.com



Как доехать на выставку



Пригласительный билет

