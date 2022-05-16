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Конференция «Russian Meat & Feed Industry — 2022»

Приглашаем на выставку «Белагро-2022»

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Приглашаем на выставку «Белагро-2022»
«Белагро-2022»
Приглашаем на выставку «Белагро-2022»
«Белагро-2022»

Международные специализированные выставки «Белагро», «Белферма», «Белпродукт», «Продмаш. Холод. Упак» пройдут в рамках Белорусской агропромышленной недели с 7 по 11 июня 2022 года

Ознакомиться с передовыми направлениями в развитии растениеводства, животноводства и птицеводства, с современными технологиями переработки, упаковки и хранения продукции, а также с разнообразием сельхозтехники можно будет на площадке выставочного центра Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий Камень» (Смолевичский район, пр. Пекинский, 29).

Пресс-релиз

Деловая программа

В дни выставки состоятся конкурсы «Лучший пахарь», «Лучшая племенная корова молочной породы», «Чемпион вкуса», выставка племенных животных, другие мероприятия.

За дополнительной информацией обращайтесь к организаторам выставки ЗАО «Минскэкспо»: +375173519887, zvezdina@minskexpo.com

Как доехать на выставку

Пригласительный билет

«Белагро-2022» 

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