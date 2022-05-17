Точное ведение для всех и каждого

LEMKEN

Практичная рулевая рама от Steketee расширяет спектр возможностей применения любых пропашных машин

Превратить обычную неуправляемую пропашную машину в устройство с джойстиком, а то и с системой управления на базе камеры — вот на что способна параллельная рулевая рама Steketee EC-Steer компании LEMKEN. Она дает фермерам возможность без особых сложностей дооборудовать уже имеющуюся у них пропашную технику или переходить от одной системы к другой.



Рулевая рама с трехточечной навеской обеспечивает спокойное и точное рулевое управление на тракторе с открытыми стабилизаторами нижних тяг за счет отсутствия боковых перемещений между трактором и рулевой рамой. Управление осуществляется из кабины при помощи джойстика или системы на базе камеры IC-Light. Она умеет отличать культурное растение от бурьяна, исходя из оттенков зеленого цвета или цветового профиля RGB, что автоматически позволяет подойти к растению на расстояние до двух сантиметров.







Параллельная рулевая рама является неотъемлемой составной частью машин Steketee уже в серийной комплектации, а также доступна в качестве отдельного блока, дополняющего любую другую пропашную машину, причем в двух версиях.

