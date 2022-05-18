Фунгициды нового поколения: «Сингента» зарегистрировала в России МИРАВИС® и МИРАВИС® Нео

Syngenta

Сегодня хороший урожай практически невозможно получить без использования современных систем защиты. Распространение болезней растений и непредсказуемая погода требуют разработки новых препаратов для получения максимальной прибыли с каждого гектара

В лабораториях «Сингенты» на протяжении восьми лет работали над созданием радикально нового уровня защиты растений. Чтобы получить эффективный состав, ученые проанализировали более 9000 синтезированных молекул. В результате компания выпустила серию фунгицидов МИРАВИС®, основанных на технологии АДЕПИДИН®, которые способны обеспечить длительную защиту растений и помочь им реализовать максимальный потенциал на всех этапах развития.



В 2022 году «Сингента» зарегистрировала в России два препарата:



фунгицид МИРАВИС® для контроля фитопатогенов на специальных культурах (яблоня, персик, томат открытого грунта, картофель, арбуз);



фунгицид МИРАВИС® Нео для применения на яровых и озимых посевах пшеницы и ячменя против основных листостебельных грибных заболеваний.



«Использование препаратов МИРАВИС® с уникальной технологией АДЕПИДИН® начиная с середины вегетации позволит предотвратить заражение и сдержать развитие заболеваний», — отмечает руководитель группы по новым технологиям в России компании «Сингента» Михаил Непочатых.



Новые препараты ― в помощь аграриям

Новые фунгициды серии МИРАВИС® созданы на основе уникальной технологии АДЕПИДИН®.



Технология АДЕПИДИН® — первый и единственный представитель новой группы N-метокси-(фенил-этил)-пиразол-карбоксамидов химического класса SDHI (ингибиторы сукцинатдегидрогеназы).



Новые препараты серии МИРАВИС®:



надежно защищают растения, в том числе от сложноконтролируемых патогенов, таких как фузариозы, ботритис, парша яблони, склеротиниоз;



мощно действуют даже в сложных погодных условиях, так как имеют высокую дождеустойчивость и фотостабильность;



гибко встраиваются в систему защиты исходя из количества инфекции.



Компания «Сингента» планирует в ближайшее время расширить регистрацию в России фунгицидов серии МИРАВИС® (технология АДЕПИДИН®) на пропашные (соя, подсолнечник), овощные (лук, морковь, капуста) и другие культуры.

