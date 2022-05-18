разделы

реклама

журналы

Конференция «Russian Meat & Feed Industry — 2022»

Фунгициды нового поколения: «Сингента» зарегистрировала в России МИРАВИС® и МИРАВИС® Нео

Партнёрский материал

Фунгициды нового поколения: «Сингента» зарегистрировала в России МИРАВИС® и МИРАВИС® Нео
Syngenta
Фунгициды нового поколения: «Сингента» зарегистрировала в России МИРАВИС® и МИРАВИС® Нео
Syngenta

Сегодня хороший урожай практически невозможно получить без использования современных систем защиты. Распространение болезней растений и непредсказуемая погода требуют разработки новых препаратов для получения максимальной прибыли с каждого гектара

В лабораториях «Сингенты» на протяжении восьми лет работали над созданием радикально нового уровня защиты растений. Чтобы получить эффективный состав, ученые проанализировали более 9000 синтезированных молекул. В результате компания выпустила серию фунгицидов МИРАВИС®, основанных на технологии АДЕПИДИН®, которые способны обеспечить длительную защиту растений и помочь им реализовать максимальный потенциал на всех этапах развития. 

В 2022 году «Сингента» зарегистрировала в России два препарата: 

  • фунгицид МИРАВИС® для контроля фитопатогенов на специальных культурах (яблоня, персик, томат открытого грунта, картофель, арбуз); 

  • фунгицид МИРАВИС® Нео для применения на яровых и озимых посевах пшеницы и ячменя против основных листостебельных грибных заболеваний.

«Использование препаратов МИРАВИС® с уникальной технологией АДЕПИДИН® начиная с середины вегетации позволит предотвратить заражение и сдержать развитие заболеваний», — отмечает руководитель группы по новым технологиям в России компании «Сингента» Михаил Непочатых.  

Новые препараты ― в помощь аграриям

Новые фунгициды серии МИРАВИС® созданы на основе уникальной технологии АДЕПИДИН®.

Технология АДЕПИДИН® — первый и единственный представитель новой группы N-метокси-(фенил-этил)-пиразол-карбоксамидов химического класса SDHI (ингибиторы сукцинатдегидрогеназы).

Новые препараты серии МИРАВИС®:

  • надежно защищают растения, в том числе от сложноконтролируемых патогенов, таких как фузариозы, ботритис, парша яблони, склеротиниоз;

  • мощно действуют даже в сложных погодных условиях, так как имеют высокую дождеустойчивость и фотостабильность;

  • гибко встраиваются в систему защиты исходя из количества инфекции.

Компания «Сингента» планирует в ближайшее время расширить регистрацию в России фунгицидов серии МИРАВИС® (технология АДЕПИДИН®) на пропашные (соя, подсолнечник), овощные (лук, морковь, капуста) и другие культуры.

Syngenta 

рекомендации

«Агротехника и технологии» №02, март-апрель 2022

Журнал

«Агротехника и технологии» №02, март-апрель 2022
Отпуск на ферме. В России взялись за развитие агротуризма

«Агротехника и технологии»

Отпуск на ферме. В России взялись за развитие агротуризма
«Агроинвестор» №05, май 2022

Журнал

«Агроинвестор» №05, май 2022
Доступное вместо желаемого. Потребительский спрос в условиях жесткой экономии

«Агроинвестор»

Доступное вместо желаемого. Потребительский спрос в условиях жесткой экономии
Лидеры снова обогнали рынок. Участники седьмого рейтинга «Агроинвестора» в прошлом году выпустили более 6 млн т мяса

«Агроинвестор»

Лидеры снова обогнали рынок. Участники седьмого рейтинга «Агроинвестора» в прошлом году выпустили более 6 млн т мяса