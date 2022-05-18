Новинки решений для АПК будут представлены в конце мая в Краснодарском крае

«Золотая Нива»

Меньше недели осталось до открытия традиционной агропромышленной выставки «Золотая Нива», которая пройдет с 24 по 27 мая в станице Воронежская Краснодарского края при поддержке Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края и Администрации Усть-Лабинского района уже в 22-й раз

На площади 100 тыс. кв. м. более 320 компаний-производителей и поставщиков АПК из России, Беларуси, Италии, Франции, Бразилии, ЮАР, Китая, Турции и других стран покажут свои последние достижения и разработки в сегментах сельхозмашиностроения, селекции и семеноводства, удобрений и средств защиты растений, хранения и переработки сельхозпродукции, а также тепличного хозяйства и искусственного орошения.



Так, в разделе выставки, посвященной сельхозтехнике, широкий спектр продукции представит генеральный спонсор — компания «Ростсельмаш». Экспозиция будет составлена таким образом, чтобы продемонстрировать достижения российского машиностроения последних лет. Помимо современных моделей высокопроизводительных комбайнов, тракторов, прицепного и навесного оборудования, гости выставки ознакомятся с целым комплексом цифровых сервисов собственной разработки компании — от электронных систем идентификации до автоуправления.



Также на выставке будут продемонстрированы актуальные предложения от таких компаний, как Quivogne (почвообрабатывающая техника), Equalizer AG (посевная техника), Moro Aratri (плуги и глубокорыхлители), «БДТ-Агро» (почвообрабатывающая техника), «Брянсксельмаш» (комбайны, сеялки), «Пегас-Агро» (самоходные опрыскиватели).



Среди премьер выставки — бункер-перегрузчик, разработанный Донским машиностроительным заводом Bonum. Актуальность новинки заключается в возможности работать на приеме пшеницы или риса с комбайна в условиях жидких почв. Разработчики ожидают, что ее внедрение позволит увеличить производительность работы комбайнов на 48%, так как бункер одновременно может вмещать содержимое двух-трех машин.



Также свои разработки покажет и компания «Гомсельмаш». В обширной экспозиции белорусского флагмана сельхозмашиностроения зерноуборочные комбайны, кормоуборочный комплекс, самоходная косилка, прицепной кормоуборочный комбайн, початкоуборочный комбайн, а также сеялка прямого высева.



В разделе выставки, посвященной селекции и семеноводству, средствам защиты растений и удобрениям, можно будет познакомиться с продукцией компаний: «Штрубе Рус» (семена сахарной свеклы, подсолнечника, пшеницы и овощных культур), «СеДеК» (семена овощей, семенной картофель), «Агромир Сидс» (кукуруза, пшеница, подсолнечник СПК), ГК «Шанс» (средства защиты растений), «Союзагрохим» (средства защиты растений), SPRAYTEC (удобрения и адъюванты), «Уралхим» (удобрения), «ФосАгро Кубань» (удобрения) и многих других.



Полный список участников представлен на сайте 22-й агропромышленной выставки-ярмарки «Золотая Нива 2022» .



Откроет деловую программу первого дня выставки семинар-совещание Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края, где будут обсуждаться задачи инженерной службы АПК края на период уборки и проведения послеуборочного комплекса работ в текущем сезоне.



В оставшиеся дни проведения выставки в составе деловой программы:



круглый стол о рынке труда в АПК с участием представителей МСХ и Минобразования Краснодарского края, а также руководителей профильных учебных заведений;



круглый стол, посвященный цифровой трансформации сельского хозяйства, подготовленный Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики»;



совещание «Росагролизинга» с дилерами, поставщиками сельскохозяйственной техники;



два круглых стола, организованных АККОР Краснодарского края, Ассоциацией производителей сельскохозяйственной техники и оборудования агропромышленного комплекса Краснодарского края и КубГАУ на темы технологического комплекса и машин, а также роли макро- и микроэлементов при возделывании сельхозкультур.



С полной деловой программой можно познакомиться на сайте мероприятия .



«В текущих геополитических и экономических условиях, когда производители сельхозпродукции испытывают сложности с приобретением необходимых средств ведения бизнеса, получение достоверной информации о возможностях и предложениях поставщиков АПК на одной площадке видится как никогда актуальным. Поэтому мы уверены, что выставка “Золотая Нива” вновь справится с возложенной на нее задачей повышать осведомленность представителей аграрного сектора в области рыночных трендов и налаживать выгодные партнерства для дальнейшего роста и развития сельского хозяйства страны», — прокомментировал коммерческий директор выставки Александр Квиткин.



По всем вопросам просьба обращаться по e-mail: luneva@free-dom.agency



Ольга Лунева, коммуникационное агентство Freedom

