Российские гибриды сахарной свеклы от «Щелково Агрохим» проходят испытания в Армении

«Щелково Агрохим»

В Армении на селекционной станции в Гюмри второй год идут испытания российских гибридов сахарной свеклы Буря и Вулкан. Гибриды выведены селекционерами компании «СоюзСемСвекла», которая была организована в 2017 году усилиями «Щелково Агрохим» и «Русагро»

Испытания гибридов Буря и Вулкан в Армении начались в прошлом году, в текущем сезоне они будут проходить на более крупном участке. В стране имеются благоприятные климатические условия для получения семян сахарной свеклы высокого качества. И поскольку эта культура является двухлетней, то уже в конце этого сезона специалисты получат окончательные итоги исследований российских гибридов нового поколения.



Специалисты селекционно-генетического центра «СоюзСемСвекла» за 5 лет создали 25 новых гибридов сахарной свеклы, которые как минимум не уступают зарубежным аналогам, а во многом даже превосходят их. Так, российские гибриды отличаются высокой лежкостью корнеплодов при хранении, устойчивостью к корневым гнилям и к засухе, а также к болезням листового аппарата.



В текущем сезоне на рынке России представлены семь гибридов сахарной свеклы: это Прилив, Молния, Бриз, Скала, Волна, Вулкан и Буря. В следующем сезоне этот перечень пополнится еще пятью новинками.

