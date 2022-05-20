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Конференция «Russian Meat & Feed Industry — 2022»

V отраслевой форум коноплеводов пройдет в Москве 2 июня

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V отраслевой форум коноплеводов пройдет в Москве 2 июня
Агропромышленная ассоциация коноплеводов
V отраслевой форум коноплеводов пройдет в Москве 2 июня
Агропромышленная ассоциация коноплеводов

Агропромышленная ассоциация коноплеводов (АПАК) приглашает на ежегодный V Всероссийский отраслевой форум: «Конопля для жизни. Открытый диалог государства и бизнеса — взаимодействие в условиях новых экономических реалий», который пройдет 2 июня 2022 года в Торгово-промышленной палате Российской Федерации в Москве

Коноплеводство — традиционная для России отрасль, которая с 2014 года возрождается силами отечественных производителей. Площади посевов этой культуры в стране неуклонно растут с каждым годом, участниками рынка создаются перерабатывающие предприятия, расширяется ассортимент производимой из конопли продукции. Сейчас коноплеводство приобретает все большее значение как необходимый инструмент продовольственной и сырьевой безопасности страны, обеспечения импортозамещения в сельском хозяйстве, легкой, химической промышленности и многих других отраслях экономики. В сложившихся условиях техническая конопля, помимо традиционной продовольственной сферы использования, имеет высокий экономический потенциал как отечественный источник натурального растительного волокна и целлюлозы. 

В рамках отраслевого форума запланировано всестороннее обсуждение с экспертным и деловым сообществом, представителями науки и федеральных органов исполнительной власти важных вопросов, касающихся развития отрасли коноплеводства и льноводства, и выработка предложений по ускоренному развитию направления.

В качестве ключевых спикеров и экспертов на V Всероссийском отраслевом мероприятии приглашены представители Министерства сельского хозяйства России, Министерства промышленности и торговли России, Министерства экономического развития России, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России, Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, представители федеральных структур, отраслевых союзов, ассоциаций, действующие участники отрасли, производители и дилеры удобрений, страховые компании.

Мероприятие пройдет 2 июня 2022 года в Москве, в здании Торгово-промышленной палаты Российской Федерации (109012, г. Москва, ул. Ильинка, 6/1, c1). 

Организатор мероприятия — Агропромышленная ассоциация коноплеводов. 

Информационные партнеры Форума: программа «Сельский час» и портал «Росленконопля».

При информационной поддержке интернет-журнала «Агровестник» и журнала «Агроинвестор».

Участие в Форуме бесплатное, требуется предварительная регистрация.

Ознакомиться с программой Форума и зарегистрироваться вы можете по ссылке.

Будем рады видеть Вас в числе участников нашего мероприятия!

Агропромышленная ассоциация коноплеводов 

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