«Ростсельмаш» на «Золотой Ниве»

«Ростсельмаш»

Ведущий российский разработчик и производитель техники для АПК выступает генеральным спонсором и представляет большую экспозицию на ХХII агропромышленной выставке-ярмарке, которая вчера начала работу в Краснодарском крае

Приветствуя участников и гостей мероприятия на церемонии открытия, первый заместитель генерального директора, директор центра продаж, маркетинга и сервиса «Ростсельмаш» Алексей Швейцов подчеркнул высокую продуктивность международной выставки для развития технологий и экспортного потенциала машиностроителей. Так, по итогам прошлогоднего участия в «Золотой Ниве» компания нарастила поставки комбайнов в Египет и Турцию.



В этом году экспозиция «Ростсельмаш» составлена таким образом, чтобы продемонстрировать достижения российского машиностроения последних лет. Здесь представлены зерноуборочные комбайны RSM 161 и T500 с жатками SUN STREAM; кормоуборочный комбайн RSM F 2650 с жаткой MAIZE HEADER; мощные тракторы с шарнирно-сочлененной рамой 3000-й и 2000-й серий: RSM 3575 и RSM 2375. Гости выставки могут ознакомиться и с линейкой прицепной и навесной техники: опрыскивателем RSM TS-3200 SATELLITE, культиватором RSM R-820, ротационными косилками и пресс-подборщиками.



Особое место в экспозиции компании занимают собственные разработки в области агрономических сервисов, систем автоуправления, идентификации. Цифровые технологии начинают активно использоваться в АПК, повышая эффективность агромашин и сельхозпроизводства в целом. Стенд с цифровыми сервисами «Ростсельмаш» позволяет изучить функционал таких систем, как «РСМ Агротроник Пилот 2.0», «РСМ Круиз Контроль», «РСМ Ночное видение», «РСМ Фейс АйДи», «РСМ Умная метка», «РСМ Транспорт АйДи», «РСМ Умная дозировка».



В рамках деловой программы корпоративную площадку посетили директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Министерства сельского хозяйства Российской Федерации Роман Некрасов, министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Федор Дерека и другие гости. Они отметили огромное значение интеграции в сельхозпроизводство современных технологий, представленных на экспозициях «Ростсельмаш» и других компаний.



С первых часов работы «Золотой Нивы» площадка «Ростсельмаш» привлекает внимание большого числа аграриев. На стенде представители компании проводят переговоры, консультации по подбору парка техники; посетители обмениваются мнениями, делятся опытом эксплуатации современных моделей сельхозмашин.



Выставка «Золотая Нива — 2022» проходит 24-27 мая в ст. Воронежской Усть-Лабинского района Краснодарского края.

