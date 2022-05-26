Выставка-форум «Глобал Фреш Маркет»

Первая международная площадка, специализирующаяся на вопросах развития рынков свежих овощей и фруктов. Направлена на создание условий для обеспечения продовольственной безопасности в Российской Федерации
Актуальность выставки обусловлена новыми макроэкономическими условиями, сложившимися в 2022 году и требующими активизации открытого общения аграрного бизнеса и власти, а также продвижения плодоовощной продукции отечественных и импортных производителей, новых технологических решений, позволяющих выращивать конкурентоспособные овощи и фрукты.
Выставка будет включать следующих экспонентов:
- производителей овощей в открытом и закрытом грунте;
- производителей фруктов;
- импортеров продовольствия в Российскую Федерацию;
- переработчиков сельскохозяйственной продукции;
- поставщиков техники, оборудования и технологий для производства и доработки плодоовощной продукции.
Особенностями мероприятия будет обширная деловая программа, посвященная выступлениям представителей органов государственной власти, обсуждению государственной аграрной политики в отрасли и новых мер государственной поддержки, а также открытому диалогу бизнеса и презентациям новых технологических решений в отрасли.
В рамках выставки планируется проведение конкурсов, награждений ее участников, а также подготовка соответствующих решений и резолюций в органы власти по итогам обсуждения острых вопросов и проблем аграрного бизнеса.
Мероприятие проводится при поддержке Минсельхоза России и Совета Федерации Российской Федерации, а также ведущих некоммерческих отраслевых объединений отрасли, в том числе Национального союза производителей плодов и овощей.