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Конференция «Russian Meat & Feed Industry — 2022»

Выставка-форум «Глобал Фреш Маркет»

Выставка-форум «Глобал Фреш Маркет»
Pixabay
Выставка-форум «Глобал Фреш Маркет»
Pixabay

Первая международная площадка, специализирующаяся на вопросах развития рынков свежих овощей и фруктов. Направлена на создание условий для обеспечения продовольственной безопасности в Российской Федерации

Актуальность выставки обусловлена новыми макроэкономическими условиями, сложившимися в 2022 году и требующими активизации открытого общения аграрного бизнеса и власти, а также продвижения плодоовощной продукции отечественных и импортных производителей, новых технологических решений, позволяющих выращивать конкурентоспособные овощи и фрукты.  

Выставка будет включать следующих экспонентов:

- производителей овощей в открытом и закрытом грунте;

- производителей фруктов;

- импортеров продовольствия в Российскую Федерацию;

- переработчиков сельскохозяйственной продукции;

- поставщиков техники, оборудования и технологий для производства и доработки плодоовощной продукции.  

Особенностями мероприятия будет обширная деловая программа, посвященная выступлениям представителей органов государственной власти, обсуждению государственной аграрной политики в отрасли и новых мер государственной поддержки, а также открытому диалогу бизнеса и презентациям новых технологических решений в отрасли. 

В рамках выставки планируется проведение конкурсов, награждений ее участников, а также подготовка соответствующих решений и резолюций в органы власти по итогам обсуждения острых вопросов и проблем аграрного бизнеса. 

Мероприятие проводится при поддержке Минсельхоза России и Совета Федерации Российской Федерации, а также ведущих некоммерческих отраслевых объединений отрасли, в том числе Национального союза производителей плодов и овощей.

Официальный сайт выставки

«Глобал Фреш Маркет» 

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