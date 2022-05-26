Выставка-форум «Глобал Фреш Маркет»

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Первая международная площадка, специализирующаяся на вопросах развития рынков свежих овощей и фруктов. Направлена на создание условий для обеспечения продовольственной безопасности в Российской Федерации

Актуальность выставки обусловлена новыми макроэкономическими условиями, сложившимися в 2022 году и требующими активизации открытого общения аграрного бизнеса и власти, а также продвижения плодоовощной продукции отечественных и импортных производителей, новых технологических решений, позволяющих выращивать конкурентоспособные овощи и фрукты.



Выставка будет включать следующих экспонентов:



- производителей овощей в открытом и закрытом грунте;



- производителей фруктов;



- импортеров продовольствия в Российскую Федерацию;



- переработчиков сельскохозяйственной продукции;



- поставщиков техники, оборудования и технологий для производства и доработки плодоовощной продукции.



Особенностями мероприятия будет обширная деловая программа, посвященная выступлениям представителей органов государственной власти, обсуждению государственной аграрной политики в отрасли и новых мер государственной поддержки, а также открытому диалогу бизнеса и презентациям новых технологических решений в отрасли.



В рамках выставки планируется проведение конкурсов, награждений ее участников, а также подготовка соответствующих решений и резолюций в органы власти по итогам обсуждения острых вопросов и проблем аграрного бизнеса.



Мероприятие проводится при поддержке Минсельхоза России и Совета Федерации Российской Федерации, а также ведущих некоммерческих отраслевых объединений отрасли, в том числе Национального союза производителей плодов и овощей.



Официальный сайт выставки

