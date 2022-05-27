Школа «МегаМикс»: помогаем талантливым ребятам стать востребованными специалистами

«Мегамикс»

Успех компании зависит от людей, которые в ней работают. А где эти кадры брать, как находить и приглашать в компанию, особенно в аграрном секторе, лучше всех знает HR-департамент

В «МЕГАМИКС» одним из приоритетных направлений подбора персонала является племинаринг. Простыми словами — работа со студентами, при которой компания проводит стажировку и последующее обучение молодых специалистов, обеспечивая их трудоустройство и дальнейшее продвижение по карьерной лестнице. Кроме социальной миссии — повышения уровня кадров на рынке, подход доказал свою экономическую ценность. Студенты дают свежий взгляд на процессы и новые идеи для развития бизнеса.



Ярким примером такого взаимодействия выступает «Школа “МегаМикс”». Проект стартовал в 2021 году в Волгограде на базе Волгоградского государственного аграрного университета с целью формирования внешнего кадрового резерва по ключевым специальностям. К участию подключились и другие ведущие аграрные вузы страны от юга до Урала.



Студенты прошли строгий отбор по профессиональным и личностным компетенциям с использованием тестов и практических кейсов. Для финалистов разработана и реализована интенсивная годовая программа обучения: мощная теоретическая часть от ведущих экспертов компании, практические тренинги, конкурсы, стажировки.



В июне планируется первый выпуск участников проекта «Школа “МегаМикс”». Выпускники пройдут оценку знаний по всем изученным темам. Лучшие из лучших будут приглашены для работы в «МЕГАМИКС»; участникам проекта, не прошедшим конкурсный отбор, будут выданы рекомендательные письма.



«Школа “МегаМикс”» - уникальный проект, который позволяет выпускникам профильных вузов развить свой потенциал и повысить профессиональный уровень, а компании — получить талантливых и лояльных специалистов, знающих ее специфику.

