«Август» наращивает производство химических средств защиты растений

АО Фирма «Август»

С января по апрель 2022 года на всех заводах фирмы «Август» было произведено 18,7 млн л препаратов для защиты растений — примерно на четверть больше, чем в течение аналогичного периода прошлого года. Это показывает, что производители способны нарастить объемы выпуска отечественных пестицидов

Повышенные темпы роста производства были в значительной степени связаны с энергетическим кризисом в КНР и странах Евросоюза, который начался в прошлом году, объясняют в «Августе». Из-за этого была дестабилизирована работа многих предприятий химпрома, и на рынке химической продукции начались перебои и рост цен. Поэтому производители пестицидов приступили к заключению контрактов на поставку необходимых им компонентов заранее, что в дальнейшем позволило создать запасы и избежать глобального дефицита производственного сырья. Однако существенная часть поставок была смещена на более поздние сроки, и в начале 2022 года производственные мощности «Августа» оказались загружены больше обычного.



«Безусловно, сейчас мы живем в новой реальности: существуют логистические сложности с доставкой сырья, присутствует напряженность с поставками ряда вспомогательных рецептурных компонентов — в основном из Европы, — отмечает заместитель директора по производству фирмы «Август» Дмитрий Ильинский. — Для устранения зависимости от дефицитных позиций в настоящий момент наше научное подразделение проводит огромную работу по подбору более доступных, но отвечающих всем нашим требованиям альтернатив. Даже при замене используемых вспомогательных компонентов на полные аналоги качество получаемых препаратов должно всесторонне проверяться, в том числе по методикам ускоренного хранения. Формируются альтернативные варианты логистических схем поставок. Наши специалисты прорабатывают возможности сотрудничества с новыми производителями запчастей и комплектующих для обеспечения работоспособности имеющегося импортного оборудования. Также мы диверсифицируем поставщиков расходных материалов. Адаптируемся».



У компании «Август» на территории России и Республики Беларусь работают три завода по формуляции препаратов для защиты растений, а кроме того, в КНР функционирует совместное российско-китайское предприятие «Августа» по синтезу действующих веществ — Hubei Avgust Pesticide Co. Ltd. Его продукция уже поступает на формуляционные заводы «Августа». Одновременно продолжается строительство и оснащение новых производственных цехов. В перспективе здесь будет выпускаться более 30 действующих веществ, что минимизирует риски срыва поставок ключевого сырья.



«С каждым годом у нас увеличивается номенклатура производимой продукции, — говорит Дмитрий Ильинский. — Мы стараемся обеспечить потребителя максимально полным спектром препаратов для защиты растений и в следующем сезоне готовимся наращивать объемы производства».

