«Асти Групп»

Выставка VIV Europe проходит каждые четыре года в Утрехте в выставочном центре Jaarbeurs и является ведущим мероприятием для животноводческой отрасли. В 2022 году решения для животноводства на площади 52 тыс. кв. м продемонстрируют более 600 компаний из 50 стран мира

Возможность встретиться с поставщиками и деловыми партнерами предоставляется всем игрокам отрасли. Выставка охватывает всю цепочку поставок from feed to food: кормовые ингредиенты и добавки; здоровье животных и фармацевтика; разведение и инкубация; сельскохозяйственное производство; забой и переработка мяса, яиц, молочных продуктов и рыбы. VIV Europe по определению является предпочтительной выставкой для новаторов отрасли, где они представляют свои новые решения: передовые продукты и услуги. Выставка служит оптимальной платформой для глобальных цепочек поставок, а также подчеркивает значимость возвращения фермерам более важной роли — местного производства продуктов питания, которое также необходимо наряду с глобальными цепочками поставок. На выставке представлены инновационные услуги и технологии, позволяющие фермерам и животноводам улучшать производство, уделяя особое внимание птицеводству и производству яйца.



Бедж посетителя VIV Europe также предоставляет свободный доступ и на экспозицию VICTAM International, посвященную технологиям производства кормов, посещение которой позволит сформировать наиболее полное представление о текущем состоянии отрасли.



Деловая программа выставки, включающая в себя целый спектр разноплановых мероприятий с первоклассным составом спикеров, предоставит специалистам беспрецедентный источник профессиональных знаний, а также прекрасную возможность для обсуждения наиболее передовых практик и решений в таких ключевых вопросах, как сохранение экологического баланса при одновременном поддержании производительности и доходности птицеводства и животноводства; бизнес-стратегии для управления и развития; управление пищевыми отходами; предотвращение загрязнения при поставке кормов; упаковочные решения; технологии экструзии корма для аквакультуры; здоровье и питание птицы; эффективность корма; стратегии перспективного производства продуктов питания. Также в рамках деловых мероприятий выставки специалисты обсудят, как европейская индустрия кормов укрепляет глобальную конкурентоспособность Европы, и рассмотрят многие другие важные для отрасли вопросы. Кроме того, в первый день выставки VNU Europe & Dutch Greenhouse Delta представят свои взгляды на будущее устойчивого сельского хозяйства и поделятся передовым опытом во время конференции HortiNext.



Актуальная деловая программы выставки и регистрация на официальном сайте мероприятия .



VIV Europe хранит свои традиции уже более четырех десятков лет. Первая выставка VIV Europe была организована в Нидерландах 40 лет назад. С тех пор удалось создать и укрепить сообщество профессионалов отрасли со всего мира.



До встречи на выставке VIV Europe с 31 мая по 2 июня. Пройти регистрацию .



VIV worldwide — бизнес-сеть, объединяющая профессионалов from feed to food и предлагающая безграничные возможности участникам цепочки поставок животного белка.



Выставки VIV — это демонстрация самых передовых разработок в области производства качественных продуктов, услуг и технологий для разведения, содержания и использования сельскохозяйственных животных. Идеальное место встречи для профессионалов агропромышленного комплекса всего мира. Дополнительная информация www.viv.net/events



Выставочная компания «Асти Групп» - российский партнер VIV worldwide с 2004 года и организатор выставки в Москве «Мясная промышленность. Куриный король. Индустрия холода для АПК / MAP Russia & VIV» и саммита «Аграрная политика России: безопасность и качество продукции».



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