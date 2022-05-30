РСМ «Агротроник» открывает сезон

«Ростсельмаш»

В преддверии зерноуборочной кампании аграрии получили возможность оценить преимущества программного обеспечения платформы агроменеджмента и контроля операций агромашин РСМ «Агротроник»

Цифровизация аграрного сектора является отраслевым трендом и активно внедряется в деятельность сельхозпредприятий. Способствуя достижению наибольшего экономического эффекта в агропромышленной сфере, центр инновационных разработок «Ростсельмаш» проводит обновление программного обеспечения каждые три месяца.



На сегодняшний день в число сельскохозяйственной техники, на которой платформа установлена в базовую комплектацию, входят зерноуборочные комбайны TORUM 785/750, RSM 161, ACROS 595 PLUS, все серии тракторов, а также серия кормоуборочных комбайнов RSM F 2000.



РСМ «Агротроник» позволяет удаленно контролировать технологические процессы, оптимизировать режимы эксплуатации агромашин в реальном времени. Платформа обрабатывает данные о работе основных узлов и агрегатов — об оборотах двигателя, температуре и уровне охлаждающей жидкости, давлении масла, текущем расходе и уровне топлива. Система уведомляет пользователя о скорости вращения ротора или барабанов, шнеков, вентилятора очистки, измельчителя, длине резки. Также доступна информация о местонахождении конкретной агромашины с фиксацией траектории ее движения и отметками о том, что происходило на каждом конкретном участке.



Механизаторы получают рекомендации по наиболее верным регулировкам, которые помогут повысить производительность сельхозмашин, предупредить выход из строя основных механизмов, а также напомнят о сроках необходимого ТО.



РСМ «Агротроник» является ядром электронных систем «Ростсельмаш» и дает возможность объединить различные опции в одну платформу. Постоянное ее обновление позволяет сельскохозяйственным предприятиям, использующим данный функционал, расширять возможности для оптимизации своей работы.



Так, в прошлом году в помощь аграриям была разработана электронная система РСМ «Роутер». Сервис позволяет планировать оптимальные маршруты движения сельхозмашин на поле, исходя из состава бригады, заданных скоростей, ширины агрегатов, конфигурации поля и других параметров сельскохозяйственных операций, задаваемых пользователем. Доступны режимы планирования работы звеном, по одиночным загонкам, произвольного движения машин, а также загрузка готовых треков движения.



В рамках сервиса автоматически формируются задания для разгрузки зерноуборочной техники в транспортные средства для минимизации времени простоя с заполненным бункером. При достаточной оснащенности зерноуборочного комбайна сервис также формирует прогноз места на поле и времени разгрузки в транспортное средство.



Механизаторы сообщают о ходе выполнения запланированных заданий посредством опционального бортового планшета или мобильного приложения «Агротроник».



Другой полезный базовый модуль «Погода» обеспечивает необходимым прогнозом на день с привязкой к конкретной территории. Благодаря полученной информации аграрий может более рационально выстроить свою смену или при развитии неблагоприятных условий вовремя вывести сельскохозяйственную технику с поля.



Помимо модулей, интегрированных в РСМ «Агротроник», «Ростсельмаш» предлагает клиентам и другие цифровые решения. В продуктовый портфель компании включен широкий пакет электронных систем, который постепенно пополняется.



Более подробно узнать о цифровых решениях «Ростсельмаш» можно на сайте компании .

