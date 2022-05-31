Продукция «Щелково Агрохим» на международной выставке в Сербии

«Щелково Агрохим»

С 21 по 27 мая в городе Новисад в Сербии проходила Международная сельскохозяйственная выставка, International Agricultural Fair / Poljoprivredni Sajam (серб.), одна из крупнейших в Европе. 89-я по счету международная выставка-ярмарка собирает экспонентов и посетителей начиная с 1957 года. Второй год подряд на мероприятии работал стенд дочерней компании «Щелково Агрохим» в Сербии «Щелково Агрохим — Белград»

2022 год стал для Международной сельхозвыставки в Новисаде вторым годом после снятия ковидных ограничений: поток посетителей и экспонентов практически вернулся к допандемийному показателю, когда через ворота ярмарки прошли около 140 тыс. человек.







Выставка в Новисаде проводится с 1957 года. Церемония открытия



Poljoprivredni Sajam входит в пятерку крупнейших сельхозвыставок в Европе и в десяток ведущих в мире. Цель этой выставки — показать новейшие достижения в области сельского хозяйства в таких разделах, как сельхозтехника и оборудование, растениеводство, животноводство, органическое сельское хозяйство, продукты и напитки и прочее. Стенд «Щелково Агрохим — Белград» работал в разделе «Растениеводство» в самом престижном павильоне «Мастер-Центра».



Деловая программа выставки включила в себя около 30 мероприятий — консультации и мастер-классы по применению современных технологий в АПК, экспозицию племенного скота, конференции, переговоры. Так, например, важными темами этого года стали объединенные стандарты сельскохозяйственной политики, цифровизация сельхозсектора, спутниковый мониторинг посевов и карбоновое земледелие. Организаторы провели традиционный конкурс в 30 категориях товаров и услуг в сфере АПК, в их числе состязания на лучшие мясные, молочные и мучные продукты, кондитерские изделия, корма для животных, сельхозоборудование, упаковку и так далее.



В выставке официально приняли участие делегации более десятка стран, в их числе Россия, Китай, страны Восточной и Западной Европы. Официальной страной — партнером текущей выставки объявлена Венгрия. Так что в первый день International Agricultural Fair посетили первые лица обеих сторон — президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Они подчеркнули важность взаимного сотрудничества, в том числе в сфере сельского хозяйства, и выразили уверенность, что дружественные отношения и тесные экономические связи помогут преодолеть наступающий продовольственный кризис.







Александр Вучич и Виктор Орбан осматривают экспозицию. Фото с официального сайта мероприятия https://sajam.net.



Отметим, что сельское хозяйство Сербии ответственно за 7% объема ВВП, в нем заняты около 14% трудового населения. Страна производит плодовоовощную и ягодную продукцию, занимая второе место в мире по тоннажу выращиваемой малины и сливы. Весомую долю Сербия также имеет в производстве кукурузы и пшеницы. Здесь выращивают яблоки, виноград, персики, груши, вишни. Из зерновых производят ячмень, овес, рожь, из масличных — лен, сою, подсолнечник, из технических — сахарную свеклу.



«Роль этого мероприятия в продвижении продукции производства “Щелково Агрохим” очень велика, так как выставка является самой авторитетной площадкой такого рода в Сербии, на которой присутствуют все ведущие сельхозпроизводители страны, включая производителей зерновых культур, плодово-ягодной продукции. Солидность и серьезность этого мероприятия подтверждает тот факт, что выставку открывали совместно президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, — говорит председатель наблюдательного совета «Щелково Агрохим — Белград» Михаил Юденков. — Главное впечатление для нас — это, конечно, неподдельный интерес к продукции “Щелково Агрохим”, который проявляют посетители выставки — наши потенциальные покупатели. Это связано в первую очередь с высоким качеством продукции “Щелково Агрохим”, уникальными препаративными формами продуктов, которые не имеют аналогов на сербском рынке. В совокупности с традиционным дружеским отношением сербского народа к России эти факторы повышают конкурентоспособность товара».







Стенд «Щелково Агрохим — Белград» работал в престижном павильоне «Мастер-Центра»



По словам Михаила Юденкова, посетители также ссылаются на положительные отзывы о продукции «Щелково Агрохим» со стороны сербских покупателей, которые уже пользовались ей.



В настоящий момент в Сербии зарегистрировано 27 препаратов «Щелково Агрохим», номенклатура которых полностью покрывает потребности местных производителей сельхозпродукции. На стенде компании посетители могли ознакомиться с препаратами в каталогах, а также посмотреть рекламные ролики, посвященные компании и выпускаемой продукции.



Наибольший интерес сербских аграриев вызывают гербициды ГРАНАТ, ВДГ для борьбы с двудольными в посевах зерновых; УНИКО, ККР для контроля проблемных сорняков, таких как вьюнок полевой, подмаренник цепкий; а также системный гербицид ДРОТИК, ККР против двудольных, КАССИУС, ВРП, используемый на кукурузе и картофеле против злаковых, ФОРВАРД, МКЭ для широкого спектра культур и КОРНЕГИ, СЭ для длительного контроля сорняков на кукурузе. Для борьбы с вредителями сербские аграрии предпочитают контактно-кишечный инсектицид широкого спектра ФАСКОРД, КЭ и высокоэффективный препарат с продолжительным действием ЭСПЕРО, КС. Среди фунгицидной группы наибольший интерес вызывает системный комбинированный препарат для защиты сахарной свеклы, бобовых и риса ВИНТАЖ, МЭ, а также КАНТОР, ККР и МЕДЕЯ, МЭ для защиты садов и виноградников.



«Впечатления от выставки хорошие. Связано это главным образом с интересом к нашей продукции, — продолжает Михаил Юденков. — Нам удалось провести переговоры и достигнуть договоренности о сотрудничестве с рядом крупных компаний. Достигнуто соглашение на участие в тендере на приобретение средств защиты растений для крупнейшего производителя зерновых в Сербии фирмы Aldahra, которая принадлежит в настоящее время инвесторам из ОАЭ».



Напомним, что дочерняя компания «Щелково Агрохим» в Сербии «Щелково Агрохим — Белград» была создана в 2018 году. Сегодня она осуществляет активные продажи на рынке Сербии, сотрудничая с известными компаниями в сфере АПК, в числе которых Savacoop, RWA, Vitamix, Nikšaagrar, Novabačka, Žizakov, Djakovicagrar, Aldahra.

