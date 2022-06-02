Паблик-ток «Бизнес говорит»: пекарни и кондитерские

Приглашаем владельцев пекарен, кондитерских, кафе, ресторанов к открытой дискуссии
Обсудим:
Будущее рынка пекарен и кондитерских.
Маркетинг и развитие бизнеса в новых реалиях.
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Как запустить рекламу без сложных настроек, если у вас пекарня или кондитерская.
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Как стать партнером маркетплейса Flowwow и получать 100 заказов в месяц.
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Возможности «ВКонтакте» для пекарен и кондитерских.
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Как попасть на полку «ВкусВилла».
Персонал: как решить проблему нехватки персонала.
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Где искать линейный персонал в 2022 году.
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Как удержать персонал и сократить текучку.
Участие подтвердили представители:
«Яндекс Бизнес», «“ВКонтакте” для бизнеса», Flowwow, «ВкусВилл», кадровое агентство Rabotarestoran.ru, онлайн-сервисы RabotarestoranBot и RestoCVBot, сеть «Маленькая пекарня Журавлевых», сеть кондитерских Kuzina, проектно-технологическая лаборатория «Совершенная Кухня» и другие.
Дата: 16 июня, сбор гостей в 14:00.
Условия: бесплатно.
Адрес: Москва, Краснопресненская набережная, 14, ЦВК «Экспоцентр», пав.2 22C120