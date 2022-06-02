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Конференция «Russian Meat & Feed Industry — 2022»

Паблик-ток «Бизнес говорит»: пекарни и кондитерские

Партнёрский материал

Паблик-ток «Бизнес говорит»: пекарни и кондитерские
Паблик-ток «Бизнес говорит»: пекарни и кондитерские

Приглашаем владельцев пекарен, кондитерских, кафе, ресторанов к открытой дискуссии

Обсудим: 

Будущее рынка пекарен и кондитерских.

Маркетинг и развитие бизнеса в новых реалиях.

  • Как запустить рекламу без сложных настроек, если у вас пекарня или кондитерская.

  • Как стать партнером маркетплейса Flowwow и получать 100 заказов в месяц.

  • Возможности «ВКонтакте» для пекарен и кондитерских.

  • Как попасть на полку «ВкусВилла».

Персонал: как решить проблему нехватки персонала.

  • Где искать линейный персонал в 2022 году.

  • Как удержать персонал и сократить текучку.

Участие подтвердили представители: 

«Яндекс Бизнес», «“ВКонтакте” для бизнеса», Flowwow, «ВкусВилл», кадровое агентство Rabotarestoran.ru, онлайн-сервисы RabotarestoranBot и RestoCVBot, сеть «Маленькая пекарня Журавлевых», сеть кондитерских Kuzina, проектно-технологическая лаборатория «Совершенная Кухня» и другие.

Дата: 16 июня, сбор гостей в 14:00.

Условия: бесплатно.

Адрес: Москва, Краснопресненская набережная, 14, ЦВК «Экспоцентр», пав.2 22C120

РЕГИСТРАЦИЯ

* Мероприятие проходит в рамках выставки Modern Bakery Moscow.

«Бизнес говорит» 

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