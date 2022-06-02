На ВДНХ открылась выставка «Защищенный грунт России»

«Защищенный грунт России»

1 июня состоялось торжественное открытие XIX выставки «Защищенный грунт России» в павильоне ВДНХ. Она организована ассоциацией «Теплицы России» при поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Комитета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по развитию агропромышленного комплекса

На официальном открытии «Защищенного грунта России» присутствовали президент ассоциации Алексей Ситников, руководитель аппарата комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике Михаил Орлов и председатель комитета по развитию АПК Петр Чекмарев.



Приветственную речь произнес Алексей Ситников: «Рад приветствовать сегодня здесь всех собравшихся и прежде всего хочу поблагодарить всех участников нашей выставки за активную работу и организацию реального разговора о проблемах нашей отрасли и пути их решения. Программа поддержки защищенного грунта Российской Федерации, стартовавшая в 2016 году, позволила нам зафиксировать значительные результаты развития защищенного грунта, которые отражены в том числе и на стендах нашей выставки. Среди них не только высокие урожаи, практически полное импортозамещение огурца и значительное импортозамещение томатов, но и возможность получения отечественных технологий для совершенствования продукции защищенного грунта. И работа нашей выставки предоставляет возможность понять, что даже в условиях тех санкционных давлений, которые испытывает отрасль, у защищенного грунта есть будущее. Жители России будут обеспечены овощами, и у нас есть перспективы развития».



Кроме того, сегодня состоялось награждение лауреатов конкурса «Всероссийская марка (III тысячелетие). Знак качества XXI века» в номинации «Экологически безопасный продукт». Этот конкурс один из старейших в России в области оценки качества продукции, услуг и передовых технологий. Он проводится с 1999 года. Лауреатам присваивается награда «Знак качества XXI века». В этом году конкурс проводится на площадке выставки «Защищенный грунт России» в восьмой раз.



В рамках первого дня выставки состоялся круглый стол на тему «О перспективе развития фермерских хозяйств по производству овощей и культивируемых грибов в защищенном грунте». На нем обсуждались агрономическое, технологическое сопровождение и государственная поддержка развития крестьянско-фермерских хозяйств, а также высокоурожайные отечественные гибриды овощных культур, инженерно-технологические системы, оборудование и материалы для фермерских теплиц.

