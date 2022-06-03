В Москве прошла VI конференция «ПроКрахмал 2022»

Ассоциация предприятий глубокой переработки зерна

20 мая 2022 года в Москве прошла конференция «ПроКрахмал 2022: тенденции рынка глубокой переработки зерна», организатором которой выступает Ассоциация предприятий глубокой переработки зерна

Мероприятие прошло при поддержке Министерства сельского хозяйства России в гибридном формате — онлайн и офлайн. Генеральный партнер конференции — «Альфа Лаваль».



Первый заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации Оксана Лут прокомментировала организацию конференции: «Министерство сельского хозяйства уделяет большое внимание мерам поддержки зерновой отрасли в целом и направления по глубокой переработке зерна в частности. Индустрия глубокой переработки производит десятки видов продукции, которые являются неотъемлемой частью современного агропромышленного комплекса и используются в животноводстве, пищевой и перерабатывающей промышленности». Она добавила: «Рынок зерна и продуктов его переработки является стратегически важным. Развитие глубокой переработки зерна обусловлено необходимостью удовлетворения внутреннего спроса, снижения импортной зависимости от продуктов переработки зерна с высокой добавленной стоимостью. Глубокая переработка создает также возможности для роста внутреннего спроса на зерно, расширения направлений его использования».



Первая сессия конференции была посвящена глобальным трендам и их влиянию на рынок глубокой переработки зерна. Руководитель Центра экономического прогнозирования «Газпромбанка» Дарья Снитко рассказала о трендах российского АПК и возможностях для индустрии глубокой переработки зерна. Заместитель председателя правления Союза сахаропроизводителей России Алексей Ломанов выступил с докладом «Новые экономические вызовы для сахарной промышленности и перспективы развития отрасли». Исполнительный директор Ассоциации предприятий кондитерской промышленности Вячеслав Лашманкин объяснил участникам конференции текущее состояние и перспективы развития рынка кондитерских изделий Российской Федерации.



Экономист Международного совета по зерну, который находится в Великобритании, Мириам Морат прокомментировала свое выступление: «Было приятно принять участие в таком значимом мероприятии, на котором обсуждались проблемы и возможности рынка крахмала. Несмотря на то что в настоящее время перед крахмальной промышленностью стоит множество проблем, важность крахмала в потребительском и промышленном секторах откроет много возможностей в 2022—2023 годах».



Исполнительный директор GIRACT, доктор Веламур Кришнакумар выступил онлайн из Швейцарии и рассказал о современных тенденциях крахмальной промышленности. «Ожидается, что крахмалы с “чистой этикеткой” будут стимулировать рост на развитых рынках. Но использование крахмалов clean label ограничено, например, для замороженных и молочных продуктов. Высокая стоимость нативных крахмалов рассматривается как сдерживающий фактор роста их производства. Среди конечных пользователей в Европе и Северной Америке также существует мнение, что крахмалы с “чистой этикеткой” не обладают функциональностью химически модифицированных крахмалов, поэтому их использование очень ограничено определенным перечнем продуктов», — прокомментировал он.



Во второй сессии мероприятия были рассмотрены вызовы и тренды рынка продукции с высокой добавленной стоимостью. Менеджер по глобальным продажам Alfa Laval Кристиан Ландбо обозначил общемировую тенденцию: «На мировом рынке продовольствия четко наметился тренд на диверсификацию сырья для производства растительных протеинов — это тренд на ближайшее десятилетие».



Менеджер по исследованиям рынков Cargill Павел Парамонов высказал мнение, что после рекорда 2020-2021 годов текущий сезон точно будет пиковым в плане производства патоки и сиропов. «Хотя что касается патоки, то рост спроса замедляется. Причина — в сокращении экспортных программ кондитерских компаний, а также общее небольшое, но снижение внутреннего спроса. Производство крахмала растет из года в год. 2021-2022 годы не станут исключением. Причиной тому несколько факторов: рост спроса на нативный крахмал со стороны гофроиндустрии, а также рекордный экспорт кукурузного нативного крахмала», — добавил эксперт.



Исполнительный директор Союза производителей пищевых ингредиентов Полина Семенова рассказала о ситуации на рынке ингредиентов: «Ситуация в ингредиентном секторе пищевой отрасли действительно непростая — нарастающий дефицит, логистический шторм, валютные колебания не прибавили оптимизма производителям пищевой продукции и поставщикам сырья. Если первичный рост цен на ингредиенты был спровоцирован ростом курсов валют в феврале-марте 2022-го, то сейчас уже произошло базовое удорожание изготовления (обратная сырьевая волна) в связи с ростом цен энергоресурсов и повышением издержек на внешних рынках воспроизводящих основной перечень ингредиентов». «В секторе крахмалопродуктов наиболее критичная ситуация сложилась в сегменте пищевых модифицированных крахмалов. Острый дефицит, который сейчас испытывает пищевая и перерабатывающая промышленности, связан как с общим дефицитом на внешних рынках таких позиций, как Е1412, Е1414, Е1420, Е1422 и Е1442, с ограничением поставок данной продукции группы 3505 ТНВЭД санкционными мерами ЕС #5, так и с низкими объемами внутреннего производства в России. В стране не производится и 10% общей потребности в пищевых модифицированных крахмалов», — дополнила эксперт.



Исполнительный директор Национального кормового союза Сергей Михнюк затронул актуальную проблему импорта основных кормовых добавок. «Так, за четыре месяца 2022 года объемы поставки лизина в Россию составили 30,5 т. В то время как объем потребления импортируемого лизина в 2021 году в России находился на уровне 40 т. То есть с января по май импорт составил 76,3% общего объема потребления за 2021 год. По другим аминокислотам, таким как треонин, метионин, валин, триптофан, ситуация похожая: импорт составил от 35 до 48% общего годового потребления», — рассказал спикер.



Генеральный директор Центра развития производства присадок Михаил Ершов рассказал об актуальности биоэтанольного производства в России. «Запуск первой очереди проекта производства топлива Е25 мощностью 1,5 млн т/год позволит получить дополнительный спрос на зерновые в количестве 1,4 млн т/год. А также дополнительный спрос на этанол 0,4 млн т/год, что позволит полностью загрузить простаивающие спиртовые заводы и вывести существенные объемы спирта из нелегального поля, привлечь инвестиции в строительство комплексов глубокой переработки зерна. Помимо этого, возможно создание 3000 рабочих мест в сельском хозяйстве, 2500 — на спиртовых производствах, 100 — на предприятии по выпуску топлива Е25», — объяснил спикер.



Президент Ассоциации «Союзкрахмал» Олег Радин прокомментировал завершение конференции: «Международная конференция “ПроКрахмал” утвердилась в качестве востребованной площадки для профессиональных дискуссий по широкому спектру проблем глобального и регионального развития рынка глубокой переработки растительного сырья, поиска оптимальных путей их решения. Уверен, что участники сформируют новые подходы к решению стоящих перед отечественным агропромышленным комплексом задач в сфере глубокой переработки сельскохозяйственного сырья. Надеюсь, конференция является стимулом развития отрасли глубокой переработки зерна».



В конференции «ПроКрахмал 2022» приняли участие 50 человек из России, Великобритании, Германии, Молдавии, Дании, Швейцарии — представители компаний «Ди-Пи-Ай Групп», «Агроплазма», «Химпэк», «НьюБио», «Рустарк» (КЗ Гулькевичский), ВНИИ крахмалопродуктов, «Симбио», банк «Открытие», ГК «Горкунов», Уральский государственный аграрный университет, «Астон Крахмало-Продукты», «ТавросЭкопульс», Инжиниринговый химико-технологический центр, «Альфа Лаваль», «Сельхозинвест», «ТавросЭкопульс», Российская биотопливная ассоциация, «Агропром», «Тверь Агропром», «Ингредион», «Спасское», «ГЕА Рефрижерейшн РУС», «Аграна Фрут», «Новосибирскхлебопродукт», племзавод «Юбилейный», «ТД Доминант», «Сельхозинвест», «Хоботовское предприятие "Крахмалопродукт"», «УРАЛХИМ Инновация», «Нижегородский масло-жировой комбинат», «Агроэкспорт», «Европак», «ОНХ-Холдинг», «Пуратос», «ТФС Групп», ZERNOFF, Novozymes, Kerry, Behnbates.

