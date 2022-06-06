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Конференция «Russian Meat & Feed Industry — 2022»

Сдаются в аренду земли сельхозназначения в Пензенской области

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Сдаются в аренду земли сельхозназначения в Пензенской области
«АгроТерра»
Сдаются в аренду земли сельхозназначения в Пензенской области
«АгроТерра»

Группа компаний «АгроТерра» сдает в аренду земельные участки сельскохозяйственного назначения в Иссинском районе Пензенской области. Общая площадь — 3 824 га

Приглашаем всех желающих принять участие в аукционе на право аренды. Дата и время проведения аукциона: 15 июня 2022 года в 10:00 (МСК). Адрес проведения аукциона: г. Пенза, ул. Калинина, 118а, оф. 6.

Дата начала аренды: 1 сентября 2022 года. Срок аренды: 5 лет.

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Начальная ставка аренды: 3000 руб./га, шаг торга: 300 руб.

Присылайте свои заявки на участие в аукционе по адресу dmitriy.samarov@agroterra.ru 

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Срок подачи заявок — до 12 июня 2022 года. К заявке обязательно необходимо приложить ИНН компании-арендатора для проверки на благонадежность.


«АгроТерра» 

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