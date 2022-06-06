Организаторы выставки «Агросалон» встретились с компаниями

«Агросалон»

2 июня в Москве состоялась долгожданная встреча членов выставочного комитета «Агросалон», на которой обсудили организационные вопросы грядущей выставки

На совещании в дирекции выставки собрались представители компаний «Амазоне», «Клаас Восток», «Кроне Русь», «Лемкен Рус», «Петербургский тракторный завод», «Ростсельмаш», «Рубцовский завод запасных частей» и «CИЭНЭЙЧ Индастриал Руссия».



Комитет обсудил актуальные вопросы участия в выставке и принял решение о переносе независимого профессионального конкурса инновационной техники «Агросалон-2022» на 2024 год.



«Предложение перенести конкурс инноваций связано с логистическими вопросами доставки техники на выставку. Так как в сложившейся ситуации не все компании имеют возможность привезти последние разработки в Россию, мы решили сохранить равные условия для всех желающих принять участие. Кроме того, перенос конкурса на следующий “Агросалон” позволит тщательнее подготовить свои новинки. В любом случае на выставке мы увидим много инновационной техники, ведь внедрение новых технологий в сельхозмашиностроении стремительно растет», — объяснила директор выставки «Агросалон» Алла Елизарова.



Запланированная встреча позволила наметить дальнейший план подготовки выставки.



«Агросалон» пройдет с 4 по 7 октября 2022 года в Москве и представит весь спектр сельскохозяйственной техники, комплектующих и оборудования для работы в поле.

