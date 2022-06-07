«Агроном-сад» займется реализацией проектов, направленных на развитие производства фруктов в России, в составе Национального союза производителей плодов и овощей

«Агроном-сад»

Компания «Агроном-сад» объявила о вступлении в Национальный союз производителей плодов и овощей

В составе Плодоовощного союза компания планирует выполнение важных стратегических задач, которые стоят перед производителями фруктов, в их числе:



подготовка стратегии отрасли на 10 лет и разработка дорожной карты на 5 лет с учетом опыта индустрии в развитых странах с идентификацией драйверов роста, ценностей и роли государства;



разработка и продвижение нормативно-правовых актов, направленных на опережающее развитие производства, хранения, упаковки и дистрибуции плодов отечественного производства;



инициирование и реализация проектов, направленных на развитие производства плодов в Российской Федерации (в том числе органических);



разработка новых технических регламентов и стандартов производства, хранения, упаковки и дистрибуции яблок и груш с использованием лучших мировых практик, новых доступных технологий и инструментов цифровизации;



поиск вариантов по продвижению ESG-повестки и ее реализации, а также предложение методов защиты рынка Российской Федерации и рынка ЕАЭС от недобросовестной конкуренции со стороны иностранных производителей и поставщиков яблок и груш.



«Вступление в Плодоовощной союз — очень важный шаг для нашей компании. Мы, как лидеры рынка в производстве яблок, можем многое предложить отрасли. У нас есть четкое представление, намеченные шаги и предложения для дальнейшего развития производства отечественной продукции. Мы рады быть частью Союза и внести свой вклад в отрасль», — заявил генеральный директор «Агроном-сада» Алексей Волочай.



«Вступление в Плодоовощной союз компании “Агроном-сад” является значимым событием для всей отрасли. “Агроном-сад” сегодня один из лидеров производства высококачественной и востребованной на рынке сельскохозяйственной продукции. Участие такого крупного и активного игрока в работе Союза обязательно положительно скажется на развитии всей отрасли отечественного плодоводства, а также позволит в полной мере выполнить задачи, поставленные Государственной программой развития сельского хозяйства», — заявил президент Плодоовощного союза Сергей Рукин.

