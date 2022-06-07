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Конференция «Russian Meat & Feed Industry — 2022»

«Агроном-сад» займется реализацией проектов, направленных на развитие производства фруктов в России, в составе Национального союза производителей плодов и овощей

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«Агроном-сад» займется реализацией проектов, направленных на развитие производства фруктов в России, в составе Национального союза производителей плодов и овощей
«Агроном-сад»
«Агроном-сад» займется реализацией проектов, направленных на развитие производства фруктов в России, в составе Национального союза производителей плодов и овощей
«Агроном-сад»

Компания «Агроном-сад» объявила о вступлении в Национальный союз производителей плодов и овощей

В составе Плодоовощного союза компания планирует выполнение важных стратегических задач, которые стоят перед производителями фруктов, в их числе:

  • подготовка стратегии отрасли на 10 лет и разработка дорожной карты на 5 лет с учетом опыта индустрии в развитых странах с идентификацией драйверов роста, ценностей и роли государства;

  • разработка и продвижение нормативно-правовых актов, направленных на опережающее развитие производства, хранения, упаковки и дистрибуции плодов отечественного производства;

  • инициирование и реализация проектов, направленных на развитие производства плодов в Российской Федерации (в том числе органических);

  • разработка новых технических регламентов и стандартов производства, хранения, упаковки и дистрибуции яблок и груш с использованием лучших мировых практик, новых доступных технологий и инструментов цифровизации;

  • поиск вариантов по продвижению ESG-повестки и ее реализации, а также предложение методов защиты рынка Российской Федерации и рынка ЕАЭС от недобросовестной конкуренции со стороны иностранных производителей и поставщиков яблок и груш.

«Вступление в Плодоовощной союз — очень важный шаг для нашей компании. Мы, как лидеры рынка в производстве яблок, можем многое предложить отрасли. У нас есть четкое представление, намеченные шаги и предложения для дальнейшего развития производства отечественной продукции. Мы рады быть частью Союза и внести свой вклад в отрасль», — заявил генеральный директор «Агроном-сада» Алексей Волочай.

«Вступление в Плодоовощной союз компании “Агроном-сад” является значимым событием для всей отрасли. “Агроном-сад” сегодня один из лидеров производства высококачественной и востребованной на рынке сельскохозяйственной продукции. Участие такого крупного и активного игрока в работе Союза обязательно положительно скажется на развитии всей отрасли отечественного плодоводства, а также позволит в полной мере выполнить задачи, поставленные Государственной программой развития сельского хозяйства», — заявил президент Плодоовощного союза Сергей Рукин.

«Агроном-сад» 

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