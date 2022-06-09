«Август-Агро» начинает строительство элеваторного комплекса «Свияжск-Зернопродукт» в Республике Татарстан

АО Фирма «Август»

В Республике Татарстан на территории Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра (СММЛЦ) был дан старт строительству элеваторного комплекса «Свияжск-Зернопродукт»

Проектная мощность нового элеватора составит 112,5 тыс. т единовременного хранения зерна. Расположение площадки позволит транспортировать сельскохозяйственную продукцию автомобильным, железнодорожным и водным транспортом. Стоимость проекта составит 2,4 млрд руб. с учетом НДС. Строительство ведет группа компаний «Август-Агро», созданная ведущим российским производителем пестицидов фирмой «Август» для развития собственного сельскохозяйственного направления — «Агропроекта».



В закладке камня на площадке строительства будущего комплекса приняли участие президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан Марат Зяббаров, глава Зеленодольского района Республики Татарстан Михаил Афанасьев, генеральный директор группы компаний «Август» Александр Усков, генеральный директор «Август-Агро» Айдар Галяутдинов и генеральный директор «Свияжск-Зернопродукта» Фарид Гирфанов.



«Вопрос продовольственной безопасности сегодня является номером один. В Татарстане необходимо производить минимум 4 млн т зерна ежегодно, и без современного качественного хранения и переработки урожая сложно прогнозировать результаты нашей деятельности», — сказал Рустам Минниханов на торжественной церемонии закладки камня.



Президент Республики Татарстан также отметил успешное сотрудничество региона с «Августом» и подчеркнул, что республика будет поддерживать инициативы компании. «Мы видим, насколько серьезно вы подходите к реализации проектов. Я хотел бы поблагодарить вас за активную деятельность и доверие. Хочу отметить, что элеватор будет построен на самой перспективной площадке нашей республики», — добавил Рустам Минниханов.



Генеральный директор группы компаний «Август» Александр Усков подчеркнул, что строительство элеватора — далеко не первый инвестиционный проект, который «Август» реализует в Республике Татарстан. Шесть лет назад в ОЭЗ «Алабуга» началось строительство завода «Август-Алабуга» по формуляции препаратов для защиты растений, сегодня он является самой современной производственной площадкой «Августа». На базе хозяйства неподалеку от предприятия была заложена демонстрационная площадка, где предполагалось популяризировать технологию беспахотного земледелия No-Till и представлять партнерам-аграриям системы защиты посевов в рамках данной технологии на основе препаратов «Августа». Это и стало отправной точкой для развития собственного сельскохозяйственного производства.



«Наша демонстрационная площадка в Республике Татарстан в течение четырех лет переросла в огромный “Агропроект”. Это произошло благодаря очень сильной поддержке со стороны региональных властей: в Татарстане существует уникальный для России инвестиционный климат. Огромное спасибо за те возможности, которые вы предоставляете. Надеюсь, что проект, который мы сегодня начинаем, внесет свой вклад в дальнейшее динамичное развитие сельского хозяйства республики», — сказал Александр Усков.



Группа компаний «Август-Агро», созданная для управления хозяйствами «Агропроекта», работает в Татарстане с 2018 года и на сегодняшний день является одним из крупнейших предприятий АПК в регионе. Объем производства сельхозпродукции в текущем сезоне запланирован на уровне более 500 тыс. т. «Август-Агро» активно оснащает хозяйства новой техникой и внедряет прогрессивные технологии управления сельхозпроизводством. В настоящее время площадь обрабатываемой агрохолдингом пашни в Татарстане составляет 190 тыс. га. Все это обусловило необходимость строительства современного элеваторного комплекса. Недалеко от будущего элеватора расположены земельные угодья агрофирм «Август — Камское Устье» и «Август-Кайбицы», которые станут якорными заказчиками услуг комплекса по длительному хранению продукции. Также предприятие «Свияжск-Зернопродукт» сможет оказывать сторонним сельхозтоваропроизводителям широкий ряд услуг по хранению, очистке, сушке, перевалке и погрузке зерна. При выходе на проектную мощность (112,5 тыс. т единовременного хранения зерна) через элеватор будет проходить около 450 тыс. т продукции в течение года. Элеваторный комплекс может принять первые партии зерна в 2023-м, а выход на максимальную мощность намечен на 2025 год.



Расположение на территории индустриального парка СММЛЦ отвечает потребностям объекта. Сам парк находится на судоходном участке реки Свияга и вблизи основного судового хода по реке Волга. В наличии свой порт: на территории СММЛЦ построена причальная стенка, пригодная для погрузки зерна на суда различных типов, в том числе сухогрузы типа «река — море». К участку будущего элеватора подведены все необходимые коммуникации, включая электричество и газ. Построены автомобильная дорога и железнодорожная ветка, которая соединяет площадку комплекса с железнодорожной станцией Свияжск в п.г.т. Нижние Вязовые, находящейся на линии «Москва — Екатеринбург». Также имеется сообщение с железнодорожным направлением «Казань — Ульяновск».



Особенностью элеватора «Свияжск-Зернопродукт» станет высокая скорость отгрузки — 700 т/час, которая будет обеспечиваться благодаря производительным транспортерам. В результате в порту погрузка зерна на корабль будет происходить за период не более 10 часов, в то время как в среднем на это уходит 3-4 дня. На формирование железнодорожного состава проектом предусматривается тоже 10 часов, так как заказчики и компании-перевозчики финансово заинтересованы в ускорении этих процессов. Аналогов проекта на сегодняшний день в Татарстане нет.



При разработке комплекса предусмотрены обеспечение энергоэффективности и создание высокой степени автоматизации производственных процессов. К 2025 году на предприятии будет создано 86 рабочих мест.



Стоимость проекта равна 2,4 млрд руб. с учетом НДС. Проект предполагается профинансировать в том числе за счет займа, предоставляемого Фондом развития моногородов. Однако 90% инвестиционных затрат составят собственные средства компании «Август». Общая сумма поступлений в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды за 10 лет реализации проекта достигнет 1,2 млрд руб. Внушительные суммы поступят в федеральный бюджет — 615 млн руб, а также в бюджет Республики Татарстан — 493 млн руб.

