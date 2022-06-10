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Конференция «Russian Meat & Feed Industry — 2022»

Более 20 мастер-классов от шефов топовых ресторанов

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Более 20 мастер-классов от шефов топовых ресторанов
Modern Bakery Moscow
Более 20 мастер-классов от шефов топовых ресторанов
Modern Bakery Moscow

14-17 июня шеф-пекари и шеф-кондитеры из России, Италии, Франции и Германии проведут свои мастер-классы на Modern Bakery Moscow

Black Thai, «Пифагор», «Горыныч», Ugolёk, Pinch, Uilliam’s, «Северяне», «Жирок», ASTER cafe, NIQA pâtisserie & café.  Хотите узнать секреты шеф-кондитеров и шеф-пекарей этих заведений и быть в курсе трендов ресторанного хлебопечения и кондитерского дела? Приходите на выставку Modern Bakery Moscow!

Вы узнаете:

  • Идеи для расширения витрины и оптимизации производства.

  • Секреты создания концептуальных десертов. 

  • Какие десерты «работают» на имидж ресторана и увеличивают прибыль, а какие портят репутацию.

  • Кондитерские тренды 2022 года.

  • Почему не стоит ограничивать себя в создании десерта только привычными ингредиентами и откуда брать нестандартные сочетания.

  • Как сэкономить себе время на заготовках, не теряя качества, и получать из базовых рецептур разные вкусы сразу для нескольких десертов.

  • Что нужно учитывать при создании десертов a la carte.

  • Авторские рецептуры лучших шеф-кондитеров и шеф-пекарей.

Спикеры:

  • Василий Баштаков, шеф-пекарь ресторанного холдинга White Rabbit Family, ресторан «Горыныч».

  • Дарья Терешенок, шеф-кондитер ресторана Black Thai.

  • Алена Офицерова, шеф-кондитер ресторана «Пифагор».

  • Антон Корнышов, пекарь хлеба на закваске, работал с Ugolёk, Pinch, Uilliam’s, «Северяне», «Жирок».

  • Антон Исенин, шеф-пекарь ASTER cafe.

  • Лиза Батт, шеф-кондитер, бренд-шеф кафе NIQA pâtisserie & café.

  • Сергей Кириллов, ремесленный пекарь, блогер.

  • Марина Романова, основатель и шеф-кондитер проекта Rosemarycake. 

  • Франческо Карузи, ремесленный пекарь, совладелец GranForno-Moscow.

  • Франк Беккер, мастер-пекарь-кондитер в шестом поколении.

  • Жан-Филипп Санз, руководитель хлебопекарного производства ТД «Нефтьмагистраль». 

Подробнее ознакомиться с расписанием мастер-классов можно на сайте выставки.

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Дата: 14-17 июня 2022 года.
Условия: бесплатно
Место проведения: Москва, Краснопресненская набережная, 14, ЦВК «Экспоцентр», павильон 2

Регистрация 

Промокод для получения бесплатного пригласительного: MB22-9GLHT

Modern Bakery Moscow 

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