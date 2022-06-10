Более 20 мастер-классов от шефов топовых ресторанов

Modern Bakery Moscow

14-17 июня шеф-пекари и шеф-кондитеры из России, Италии, Франции и Германии проведут свои мастер-классы на Modern Bakery Moscow

Black Thai, «Пифагор», «Горыныч», Ugolёk, Pinch, Uilliam’s, «Северяне», «Жирок», ASTER cafe, NIQA pâtisserie & café. Хотите узнать секреты шеф-кондитеров и шеф-пекарей этих заведений и быть в курсе трендов ресторанного хлебопечения и кондитерского дела? Приходите на выставку Modern Bakery Moscow !



Вы узнаете:



Идеи для расширения витрины и оптимизации производства.



Секреты создания концептуальных десертов.



Какие десерты «работают» на имидж ресторана и увеличивают прибыль, а какие портят репутацию.



Кондитерские тренды 2022 года.



Почему не стоит ограничивать себя в создании десерта только привычными ингредиентами и откуда брать нестандартные сочетания.



Как сэкономить себе время на заготовках, не теряя качества, и получать из базовых рецептур разные вкусы сразу для нескольких десертов.



Что нужно учитывать при создании десертов a la carte.



Авторские рецептуры лучших шеф-кондитеров и шеф-пекарей.



Спикеры:



Василий Баштаков, шеф-пекарь ресторанного холдинга White Rabbit Family, ресторан «Горыныч».



Дарья Терешенок, шеф-кондитер ресторана Black Thai.



Алена Офицерова, шеф-кондитер ресторана «Пифагор».



Антон Корнышов, пекарь хлеба на закваске, работал с Ugolёk, Pinch, Uilliam’s, «Северяне», «Жирок».



Антон Исенин, шеф-пекарь ASTER cafe.



Лиза Батт, шеф-кондитер, бренд-шеф кафе NIQA pâtisserie & café.



Сергей Кириллов, ремесленный пекарь, блогер.



Марина Романова, основатель и шеф-кондитер проекта Rosemarycake.



Франческо Карузи, ремесленный пекарь, совладелец GranForno-Moscow.



Франк Беккер, мастер-пекарь-кондитер в шестом поколении.



Жан-Филипп Санз, руководитель хлебопекарного производства ТД «Нефтьмагистраль».



Подробнее ознакомиться с расписанием мастер-классов можно на сайте выставки .







Дата: 14-17 июня 2022 года.

Условия: бесплатно

Место проведения: Москва, Краснопресненская набережная, 14, ЦВК «Экспоцентр», павильон 2



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Промокод для получения бесплатного пригласительного: MB22-9GLHT

