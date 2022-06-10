Более 20 мастер-классов от шефов топовых ресторанов

14-17 июня шеф-пекари и шеф-кондитеры из России, Италии, Франции и Германии проведут свои мастер-классы на Modern Bakery Moscow
Black Thai, «Пифагор», «Горыныч», Ugolёk, Pinch, Uilliam’s, «Северяне», «Жирок», ASTER cafe, NIQA pâtisserie & café. Хотите узнать секреты шеф-кондитеров и шеф-пекарей этих заведений и быть в курсе трендов ресторанного хлебопечения и кондитерского дела? Приходите на выставку Modern Bakery Moscow!
Вы узнаете:
-
Идеи для расширения витрины и оптимизации производства.
-
Секреты создания концептуальных десертов.
-
Какие десерты «работают» на имидж ресторана и увеличивают прибыль, а какие портят репутацию.
-
Кондитерские тренды 2022 года.
-
Почему не стоит ограничивать себя в создании десерта только привычными ингредиентами и откуда брать нестандартные сочетания.
-
Как сэкономить себе время на заготовках, не теряя качества, и получать из базовых рецептур разные вкусы сразу для нескольких десертов.
-
Что нужно учитывать при создании десертов a la carte.
-
Авторские рецептуры лучших шеф-кондитеров и шеф-пекарей.
Спикеры:
-
Василий Баштаков, шеф-пекарь ресторанного холдинга White Rabbit Family, ресторан «Горыныч».
-
Дарья Терешенок, шеф-кондитер ресторана Black Thai.
-
Алена Офицерова, шеф-кондитер ресторана «Пифагор».
-
Антон Корнышов, пекарь хлеба на закваске, работал с Ugolёk, Pinch, Uilliam’s, «Северяне», «Жирок».
-
Антон Исенин, шеф-пекарь ASTER cafe.
-
Лиза Батт, шеф-кондитер, бренд-шеф кафе NIQA pâtisserie & café.
-
Сергей Кириллов, ремесленный пекарь, блогер.
-
Марина Романова, основатель и шеф-кондитер проекта Rosemarycake.
-
Франческо Карузи, ремесленный пекарь, совладелец GranForno-Moscow.
-
Франк Беккер, мастер-пекарь-кондитер в шестом поколении.
-
Жан-Филипп Санз, руководитель хлебопекарного производства ТД «Нефтьмагистраль».
Подробнее ознакомиться с расписанием мастер-классов можно на сайте выставки.
Дата: 14-17 июня 2022 года.
Условия: бесплатно
Место проведения: Москва, Краснопресненская набережная, 14, ЦВК «Экспоцентр», павильон 2
Промокод для получения бесплатного пригласительного: MB22-9GLHT