разделы

реклама

журналы

Конференция «Russian Meat & Feed Industry — 2022»

«Щелково Агрохим» представила новые решения для белорусских аграриев

Партнёрский материал

«Щелково Агрохим» представила новые решения для белорусских аграриев
«Щелково Агрохим»
«Щелково Агрохим» представила новые решения для белорусских аграриев
«Щелково Агрохим»

Генеральный директор «Щелково Агрохим» Салис Каракотов рассказал о лучших продуктах компании для белорусского сельского хозяйства на Международной специализированной выставке «Белагро-2022», которая проходит с 7 по 11 июня в китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень» — особой экономической зоне в Минской области

Ежегодный форум аграриев «Белагро» обобщает международный опыт в агропромышленном машиностроении, служит для поиска инновационных решений в сфере экологически безопасных материалов и безотходных технологий. На выставке представлены техника, технологии и оборудование для сельскохозяйственного производства, фермерских и тепличных хозяйств, продукция сельхозпроизводства, агрохимия, средства защиты растений и почв, кормовые добавки. 

Генеральный директор «Щелково Агрохим» Салис Каракотов рассказал о новых продуктах компании: фунгициде в наноформуляции ЭЙС, ККР, гербициде КОНДОР ФОРТЕ, МД, довсходовом гербициде ГАЛС, КЭ. Он представил собравшимся масштабные проекты «Щелково Агрохим» по селекции и семеноводству, которые позволят России и Беларуси не зависеть от поставки импортных семян. Это завод по дражированию семян сахарной свеклы «Бетагран Рамонь», селекционно-генетический центр «СоюзСемСвекла», научный комплекс «Бетагран Семена». 

Также Салис Каракотов представил анализ рынка химических средств защиты растений в России, из которого становится понятно, что объем потребления ХСЗР за последние пять лет вырос почти в два раза. При этом «Щелково Агрохим» занимает 17% рынка ХЗСР в нашей стране. 

«Ожидаемый объем потребления средств защиты растений в 2022 году составляет 206 тыс. т, и российские производители могут закрыть потребность на 100%», — утверждает руководитель «Щелково Агрохим».

«Щелково Агрохим» 

рекомендации

«Агротехника и технологии» №02, март-апрель 2022

Журнал

«Агротехника и технологии» №02, март-апрель 2022
Отпуск на ферме. В России взялись за развитие агротуризма

«Агротехника и технологии»

Отпуск на ферме. В России взялись за развитие агротуризма
«Агроинвестор» №05, май 2022

Журнал

«Агроинвестор» №05, май 2022
Доступное вместо желаемого. Потребительский спрос в условиях жесткой экономии

«Агроинвестор»

Доступное вместо желаемого. Потребительский спрос в условиях жесткой экономии
Лидеры снова обогнали рынок. Участники седьмого рейтинга «Агроинвестора» в прошлом году выпустили более 6 млн т мяса

«Агроинвестор»

Лидеры снова обогнали рынок. Участники седьмого рейтинга «Агроинвестора» в прошлом году выпустили более 6 млн т мяса