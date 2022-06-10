«Щелково Агрохим» представила новые решения для белорусских аграриев

«Щелково Агрохим»

Генеральный директор «Щелково Агрохим» Салис Каракотов рассказал о лучших продуктах компании для белорусского сельского хозяйства на Международной специализированной выставке «Белагро-2022», которая проходит с 7 по 11 июня в китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень» — особой экономической зоне в Минской области

Ежегодный форум аграриев «Белагро» обобщает международный опыт в агропромышленном машиностроении, служит для поиска инновационных решений в сфере экологически безопасных материалов и безотходных технологий. На выставке представлены техника, технологии и оборудование для сельскохозяйственного производства, фермерских и тепличных хозяйств, продукция сельхозпроизводства, агрохимия, средства защиты растений и почв, кормовые добавки.



Генеральный директор «Щелково Агрохим» Салис Каракотов рассказал о новых продуктах компании: фунгициде в наноформуляции ЭЙС, ККР, гербициде КОНДОР ФОРТЕ, МД, довсходовом гербициде ГАЛС, КЭ. Он представил собравшимся масштабные проекты «Щелково Агрохим» по селекции и семеноводству, которые позволят России и Беларуси не зависеть от поставки импортных семян. Это завод по дражированию семян сахарной свеклы «Бетагран Рамонь», селекционно-генетический центр «СоюзСемСвекла», научный комплекс «Бетагран Семена».



Также Салис Каракотов представил анализ рынка химических средств защиты растений в России, из которого становится понятно, что объем потребления ХСЗР за последние пять лет вырос почти в два раза. При этом «Щелково Агрохим» занимает 17% рынка ХЗСР в нашей стране.



«Ожидаемый объем потребления средств защиты растений в 2022 году составляет 206 тыс. т, и российские производители могут закрыть потребность на 100%», — утверждает руководитель «Щелково Агрохим».

