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Конференция «Растениеводство России — 2022»

Приглашаем на выставку и деловой конгресс «PRO ЯБЛОКО 2022»

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Приглашаем на выставку и деловой конгресс «PRO ЯБЛОКО 2022»
«PRO ЯБЛОКО»
Приглашаем на выставку и деловой конгресс «PRO ЯБЛОКО 2022»
«PRO ЯБЛОКО»

23-25 июня 2022 года состоится единственная в России международная выставка по выращиванию, хранению и реализации плодовой продукции и посадочного материала, объединяющая российских и зарубежных поставщиков передовых технологий отрасли садоводства и питомниководства, представляющая участникам возможность эффективного взаимодействия, обмена опытом и мнениями, решения актуальных проблем и задач в кратчайшие сроки и максимально результативно

Традиционно программа «PRO ЯБЛОКО» состоит из трех дней, 23 и 24 июня проводится выставка и насыщенный деловой конгресс, 25 июня — осуществляются бизнес-туры в крупнейшие садоводческие хозяйства Юга России.

Участие в «PRO ЯБЛОКО 2022» примут:

- производители фруктов и посадочного материала,

- дистрибьюторы специализированной техники и инструментов,

- дистрибьюторы средств защиты растений и минеральных удобрений,

- производители и дистрибьюторы капельного орошения и систем фертигации,

- поставщики услуг, занимающиеся агросопровождением и закладкой садов под ключ,

- собственники и технологи предприятий, поставляющие оборудование для хранения, сортировки, упаковки и переработки фруктов,

- ведущие специалисты научных учреждений,

- категорийные менеджеры торговых сетей и перерабатывающих заводов,

- управляющие финансовых и лизинговых организаций.

Планируемое количество участников — 4000 из более чем 12 стран: Ирана, Азербайджана, Турции, Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Нидерландов, Германии, Италии, Армении, Грузии, Сербии, Белоруссии и России.

До встречи на «PRO ЯБЛОКО 2022»!

Контактная информация организаторов выставки «PRO ЯБЛОКО»:

Место: МВЦ «МинводыЭкспо»

Телефон: +7 (928) 822-32-89      

Почта электронная: org@proyabloko.su

Сайт: proyabloko.pro

«PRO ЯБЛОКО» 

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