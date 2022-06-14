Приглашаем на выставку и деловой конгресс «PRO ЯБЛОКО 2022»

«PRO ЯБЛОКО»

23-25 июня 2022 года состоится единственная в России международная выставка по выращиванию, хранению и реализации плодовой продукции и посадочного материала, объединяющая российских и зарубежных поставщиков передовых технологий отрасли садоводства и питомниководства, представляющая участникам возможность эффективного взаимодействия, обмена опытом и мнениями, решения актуальных проблем и задач в кратчайшие сроки и максимально результативно

Традиционно программа «PRO ЯБЛОКО» состоит из трех дней, 23 и 24 июня проводится выставка и насыщенный деловой конгресс, 25 июня — осуществляются бизнес-туры в крупнейшие садоводческие хозяйства Юга России.



Участие в «PRO ЯБЛОКО 2022» примут:



- производители фруктов и посадочного материала,



- дистрибьюторы специализированной техники и инструментов,



- дистрибьюторы средств защиты растений и минеральных удобрений,



- производители и дистрибьюторы капельного орошения и систем фертигации,



- поставщики услуг, занимающиеся агросопровождением и закладкой садов под ключ,



- собственники и технологи предприятий, поставляющие оборудование для хранения, сортировки, упаковки и переработки фруктов,



- ведущие специалисты научных учреждений,



- категорийные менеджеры торговых сетей и перерабатывающих заводов,



- управляющие финансовых и лизинговых организаций.



Планируемое количество участников — 4000 из более чем 12 стран: Ирана, Азербайджана, Турции, Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Нидерландов, Германии, Италии, Армении, Грузии, Сербии, Белоруссии и России.



До встречи на «PRO ЯБЛОКО 2022»!



Контактная информация организаторов выставки «PRO ЯБЛОКО»:



Место: МВЦ «МинводыЭкспо»



Телефон: +7 (928) 822-32-89



Почта электронная: org@proyabloko.su



Сайт: proyabloko.pro

