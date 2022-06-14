Все необходимое для эффективного животноводства и птицеводства от ведущих производителей и поставщиков на выставке «Прибыльное животноводство»

«Прибыльное животноводство»

C 19 по 21 октября в Краснодаре состоится выставка оборудования, кормов и ветеринарной продукции для животноводства и птицеводства «Прибыльное животноводство»

Посетители выставки получат возможность ознакомиться с продукцией, представленной в четырех тематических разделах:



Оборудование и материалы для выращивания и содержания КРС, птицы и свиней.



Оборудование для кормопроизводства. Корма.



Ветеринарные препараты и инструменты.



Генетика и племенное дело.



В 2021 году в выставке приняли участие около 60 отечественных и зарубежных производителей и поставщиков: «Авис», «Авитек», «Агробизнес», «Агроветзащита», «Агрокормсервис плюс», «Агростройинвест», «Апекс плюс», АТИ, «Биолактис», «Биомин», «Биопро», «Биотроф», «Б-Истокское РТПС», «Ветлайн», «Донской кормовой баланс», ТД «Гомельагрокомплект», «Гомельской завод ветеринарных препаратов», «ГОРОС21.РУ», «Завод Мойченкова», «Зоэтис», «Интервет», «Камоцци Пневматика», «КоджентРус», «Константа», «Корпас», «Мегамикс», «Мехтранссервис», «Микс-Лайн», ОАО «Московское» по племенной работе, «Нанотурбодефлектор», НИТ, НТА, «НТЦ БИО», «Плинор» РЦ, «Провет», «Скай Агролайн», «Согал-Эко», «Сульфат», «Фидконсалт», «ХЕЛВЕТ НОВАЯ ГРУППА», «Шанс Био», «Шауманн Агри», «Эконива-семена», «Элтемикс», «ЭФКО», «Югафимилк», «Югветсервис», «Югспецсервис», «Южная Корона», «Юпитер», «ЯРВЕТ», AGROLAND, BARENBRUG, Goldkorm, Horizont, Premier, Rotado Agro, Scanova A/S, VDK Agri и многие другие.



Среди компаний, подтвердивших участие в выставке 2022 года: Agroland, Pak Tavuk, «Провет», «Силтэк», «Юпитер», «Биолактис», «Авитек», «Согал-Эко», «Агроветзащита» и другие.



Посетите выставку «Прибыльное животноводство» и решите вопросы по оснащению молочных и мясных ферм, больших комплексов и малых предприятий; найдите новых поставщиков оборудования для выращивания и содержания птицы, свиней, овец, КРС, а также ветеринарных препаратов, кормов и других материалов.



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