Какой сорт сои станет лидером на соевом демополигоне в Поволжье?

Соевый союз ПФО

Известные производители семян сои: СААТБАУ, СОКО, «Русская генетика», «Прогрейн» и СамНИИСХ (Самеры) — стали участниками экспериментального проекта Соевого союза ПФО — «Соевого демополигона». Пришло время осмотреть состояние всех 30 сортов на последней фазе всходов

Напомним, не самая лучшая погода для сои выдалась в Поволжье в начале сезона: холодный дождливый май и такая же первая декада июня, тепло пришло в регион только во второй его половине.



Посев на демонстрационном поле состоялся на две недели позже привычных сроков 24 мая. И вот спустя три недели на демополигон вновь съехались представители всех компаний-участников для осмотра и оценки состояния всходов.



Провели совместный осмотр всходов, посчитали густоту стояния растений и количественно-видовой состав сорняков.



Параллельно свое обследование растений и почвы делали ученые Самарского аграрного университета, которые на основе проекта в течение трех лет планируют разработать научные методические рекомендации по выращиванию сои в регионе.



Итак, что же показал осмотр всходов до проведения обработки и полива?



Из трех сортов Самер лучше всех выглядит Самер 2 — высокие дружные всходы, как на участке сплошного сева, так и широкорядного.



В линейке СААТБАУ агрономы выделили сорт Адесса — выглядит великолепно, изреженности нет совсем.



На делянках СОКО явное преимущество на стадии всходов у сортов Элана и Дока. Интересно, что Элана лучше выглядит на сплошном посеве, а Дока — широкорядном. Сегодня эти сорта конкурируют между собой на демополигоне.



В линейке «Русской генетики» пока первенство за сортом Корифи — новым для Самарской области. Хотя популярные в Поволжье Анастасия и Билявка тоже не сильно отстают.



Среди сортов «Прогрейна» вне конкуренции всходы Аляски — великолепно развитые растения и ровные всходы.



Конечно, по словам главного агронома-эксперта Соевого союза ПФО Юрия Шоломова, на этом этапе невозможно предсказывать результативность и тем более урожайность. Будем смотреть, как поведут себя разные сорта после обработки и полива. Какие-то обязательно «выстрелят» в процессе ветвления.



Следить за состоянием демонстрационных посевов на полигоне можно на сайте Соевого союза ПФО, каналах ВК, Telegram, YouTube .