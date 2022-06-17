Инвестиционный потенциал и перспективы развития отечественного садоводства обсудят на выставке «PRO ЯБЛОКО 2022»

«PRO ЯБЛОКО»

Единственная в России международная специализированная выставка, посвященная выращиванию, хранению и реализации плодовой продукции «PRO ЯБЛОКО 2022», представит в этом году отечественным садоводам агротехнические, логистические и деловые решения, отвечающие вызовам времени

23-25 июня в Минеральных Водах состоится международная специализированная выставка «PRO ЯБЛОКО 2022». Поддерживая статус международного события, мероприятие соберет не только представителей отечественного садоводства, но и поставщиков технологий для этой подотрасли АПК из России, Белоруссии, Ирана, Турции, Нидерландов, Германии, Италии, Сербии и других стран. В экспозиции «PRO ЯБЛОКО 2022», занимающей более 20 тыс. кв. м, будут представлены решения по закладке, защите, питанию сада, уборке и хранению плодовой продукции, а в рамках деловой программы будут освещены вопросы господдержки, привлечения инвестиций, поиска каналов сбыта в текущих геополитических условиях, а также современные агротехнические достижения по возделыванию интенсивных садов.



Деловую программу IV международной выставки «PRO ЯБЛОКО 2022» откроет всероссийское совещание «PRO проблемы и стратегию развития отраслей садоводства и питомниководства в Российской Федерации». Мероприятие пройдет при участии и поддержке Государственной Думы, Министерства сельского хозяйства, Совета Федерации Федерального собрания, глав субъектов Российской Федерации, правительства Ставропольского края, а также представителей всех отечественных отраслевых союзов и ассоциаций. В фокусе совещания меры государственной поддержки, потенциал уже сложившихся и перспективных для садоводства регионов России, их инвестиционная привлекательность на фоне текущей макроэкономической ситуации.



Экономическим аспектам российского садоводства будут посвящены и другие пункты деловой программы выставки. Так, вопросы логистических цепочек сбыта готовой продукции обсудят на международной сессии, в которой примут участие делегации из Ирана, Белоруссии и России.



«Садоводство является одной из перспективных подотраслей сельского хозяйства, не только играющей важную роль в обеспечении внутреннего спроса, но и имеющей нереализованный экспортный потенциал. Площадка «PRO ЯБЛОКО 2022» ставит перед собой практическую цель — помочь российским сельхозпроизводителям решить агротехнические вопросы не только повышения продуктивности садов, но и рентабельности бизнеса в текущих условиях», — прокомментировал подготовку к выставке председатель Ассоциации питомниководов и садоводов Ставропольского края Айдын Ширинов.



Выставка организована компаниями «Сады Ставрополья» и «Международная школа современного садоводства» при поддержке Министерства сельского хозяйства России и правительства Ставропольского края. Спонсорами события выступают Сбербанк, Россельхозбанк, «Фирма ЛТД» (дилер ведущих иностранных компаний в сфере садоводства), «Агроном-сад» (лидер рынка товарных яблок в России), агротехнологический холдинг «Бизон» (поставщик техники и запчастей).



Среди экспонентов производители средств защиты растений — «Август», Syngenta, ГК «Шанс», «Щелково Агрохим», «Агропрогресс»; лидеры рынка удобрений — «Еврохим», Stoller; производители техники и оборудования — «Агроспецмаш», Antonio Carraro, Toselli; ведущие производители фруктов в России — «Сад-Гигант», «Казачий хутор», «Де-Густо», «Белгородские яблоки», «Ставропольская фруктовая долина» и многие другие компании из сегментов рынка, обеспечивающих садоводов современными технологиями возделывания сада и хранения продукции.



С полным списком участников и программой «PRO ЯБЛОКО 2022» можно познакомиться на сайте: http://proyabloko.pro/ru/



Контактная информация организаторов выставки «PRO ЯБЛОКО»:



телефон: +7 (928) 822-32-89



почта электронная: org@proyabloko.su

