Всероссийский конкурс профессионального мастерства на АГРОСАЛОН

«Агросалон»

В рамках выставки «АГРОСАЛОН-2022» пройдет торжественное награждение лауреатов всероссийского конкурса профессионального мастерства, организованного ассоциацией «Росспецмаш»

Конкурс по цифровому проектированию сельскохозяйственной техники, строительно-дорожной техники и пищевого оборудования состоится впервые — 23 и 24 августа в онлайн-формате. Партнером соревнования выступает разработчик инженерного программного обеспечения компания «АСКОН».



Конкурс нацелен на мотивацию специалистов к профессиональному развитию и освоению цифровых технологий, необходимых для повышения конкурентоспособности специального машиностроения. В конкурсе могут принять участие сотрудники предприятий: инженеры-конструкторы, инженеры-проектировщики, инженеры по САПР, инженеры-расчетчики.



Участники должны будут выполнить трехмерное моделирование деталей и сборочных единиц, прочностные и гидрогазодинамические расчеты, разработать конструкторскую документацию по ЕСКД. При выполнении конкурсного задания можно пользоваться только отечественной системой проектирования. Для подготовки к конкурсу АСКОН предоставит предприятиям актуальную версию САПР КОМПАС-3D v20 с приложениями.



Торжественное награждение пройдет на главном отраслевом событии года — выставке «АГРОСАЛОН-2022» в Москве. Все участники получат дипломы, подтверждающие участие или победу в конкурсе. Победителей ждут ценные призы от оргкомитета.



Для участия необходимо скачать официальную заявку с сайта ассоциации «Росспецмаш», заполнить и отправить до 15 июля 2022 года на адрес sorokina@rosspetsmash.ru.



Выставка «АГРОСАЛОН» пройдет с 4 по 7 октября 2022 года в Москве в МВЦ «Крокус Экспо» и представит весь спектр сельскохозяйственной техники, комплектующих и оборудования для работы в поле.

