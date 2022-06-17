«День Уральского поля-2022»

4 августа в Кетовском районе Курганской области около с. Сычева в КФХ Невзорова А.Ф. состоится Восьмая окружная выставка-форум «День Уральского поля — 2022»

Мероприятие будет организовано в реальных производственных условиях на полях одного из ведущих хозяйств региона. Основное внимание будет сосредоточено на полевых демонстрационных показах сельскохозяйственной техники и технологий, применяемых в уральских регионах. Также состоятся презентации и обсуждение инноваций аграрной науки, агробизнеса, сельхозмашиностроения, агротуризма и другие.



Специализированная выставка-форум «День Уральского поля» — крупное событие агропромышленного комплекса, которое традиционно проходит каждый год в регионах Уральского федерального округа с 2015 года. Традицию проведения выставки поддерживает полномочный представитель президента России в УрФО, в работе принимают участие руководители аграрной отрасли и сельхозтоваропроизводители из всех регионов округа.



Основные темы деловой программы: обсуждение внедрения искусственного интеллекта в АПК, сервисного сопровождения и ремонта техники, оборудования в текущих условиях, вопросы поставки запчастей и оборудования, импортозамещающие решения и участие государства в решении вопроса обновления машинно-тракторного парка российских аграриев.



В этом году сельхозтоваропроизводители и поставщики с особым нетерпением ждут перезагрузки делового общения «вживую» и показов в работе новинок сельхозтехники и оборудования на открытых площадках и в полевых условиях. «День Уральского поля — 2022» наглядно покажет решения и намерения поставщиков в новых ситуациях, когда перестраиваются логистические и финансовые цепочки, перепрофилируются уже известные компании, реагируя на требования аграрного производства. И как результат — на рынке России появляются совершенно новые марки и производители, и порой они выглядят неожиданно интересно в данных условиях.



На демоплощадках выставки покажут новую технику: как модернизированную, все более «умнеющую», так и совершенно новые марки. Посетители ознакомятся и оценят инновационные технологии и решения для разных направлений аграрного производства. Обязательно проявят свою активность и агрохимические компании и производители удобрений, в том числе биологических и органических.



Горячие ценовые переговоры, обсуждения, яркие презентации и показы, споры о преимуществах новых марок и моделей, поиск новых поставщиков — все это ожидает посетителей выставки «День Уральского поля — 2022» в текущем году. Именно здесь наглядно будет видно всех производителей и дилеров, кто не упустит свою возможность занять уверенные позиции в новых условиях, переориентироваться и работать со все более технологичным и продуктивным аграрным производством.



Тематические демоплощадки выставки «День Уральского поля-2022»:



Техника и технологии для введения в оборот неиспользуемых сельхозземель.



Строительство и реконструкция производственных помещений для АПК.



Организация агротуризма на базе действующего сельхозпредприятия.



Инновации в растениеводстве: семена, сельхозкультуры, СЗР, удобрения.



Умная техника и технологии для ведения эффективного сельхозпроизводства.



Техника и оборудование для обработки, транспортировки и хранения зерна.



Современные решения для прибыльного животноводческого бизнеса.



Организатор выставки: департамент АПК Курганской области. Оператор выставки: выставочная компания «Светич», тел. 8-800-505-30-73. Официальный интернет-сайт выставки Fieldday.ru

