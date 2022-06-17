На ПМЭФ подписано соглашение о строительстве научно-исследовательского центра компании «Август» в Подмосковье

АО Фирма «Август»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и генеральный директор фирмы «Август» Михаил Данилов 16 июня на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали соглашение о строительстве в Подмосковье крупнейшего в России научно-исследовательского центра (НИЦ) по разработке инновационных препаратов для защиты растений

Центр появится в городе Черноголовка. Площадка под строительство выделена «Августу» в рамках подмосковной программы «Земля за 1 рубль», предназначенной для инвесторов в импортозамещающее производство. Условия программы предусматривают предоставление в аренду земельных участков на 3 года по цене 1 рубль.



«Цель проекта — создавать новые эффективные химические средства защиты растений, которые заместят импорт и позволят российским аграриям спокойно работать. Кроме того, продукция будет отправляться в страны СНГ и дальнего зарубежья. Компания обеспечит рабочими местами порядка 200 человек. Общий объем инвестиций — 3,4 млрд руб. Начнем работы уже в III квартале этого года, а завершить строительство планируем в 2025-м», — отметил при подписании соглашения Андрей Воробьев.



Ученые «Августа» занимаются созданием максимально эффективных формуляций пестицидов посредством выбора оптимальной препаративной формы, тщательного подбора компонентов рецептур, контроля качества сырья и проверки свойств готового препарата. В числе разработок профильного подразделения компании такие современные препаративные формы, как концентрат наноэмульсии, концентрат микроэмульсии, водно-диспергируемые гранулы, суспензионные концентраты, масляно-водные эмульсии. Многие из них появились в отечественном производстве пестицидов впервые.



На площадке НИЦ в Черноголовке специалисты «Августа» на новом уровне продолжат заниматься исследованиями и разработкой инновационных препаратов. Площадь земельного участка под строительство центра составляет почти 7 га, общая площадь будущего здания — 25 тыс. кв. м. В НИЦ планируют создать два кластера: химический и биологический. В первом будут осуществлять разработку препаративных форм химических средств защиты растений, синтез и отработку технологии получения действующих веществ, а также масштабирование процессов. Здесь же появятся первоклассные аналитические лаборатории. Биологический кластер будет предназначен для первичного скрининга новых препаратов и действующих веществ на гербицидную, фунгицидную и инсектицидную активность. На территории биологического кластера планируется построить собственную теплицу. Предполагается, что в НИЦ ежегодно будет производиться до 100 кг опытных образцов химических средств для защиты растений. Разработанные в Подмосковье препараты будут выпускаться на заводах «Августа» в Чувашской Республике, Республике Татарстан и Республике Беларусь. Также центр станет обучающей базой для студентов химических, биологических и других вузов, что позволит воспитать новых российских специалистов.



«Московская область была и остается регионом с высокими внутренними резервами, с уникальной близостью к средоточию технологических, научных и кадровых ресурсов страны, а также с возможностью привлечь на работу лучших специалистов из других регионов, — подчеркнул генеральный директор фирмы «Август» Михаил Данилов. — Благоприятный инвестиционный климат способствует интенсивному развитию наукоемких производств. Мы надеемся, что НИЦ “Августа”, работая на укрепление продовольственной безопасности страны, своим присутствием усилит потенциал Черноголовки и Подмосковья в целом».



Компания «Август» проводит социально ответственную политику в регионах своего присутствия, реализуя проекты и инициативы, улучшающие качество жизни людей. В Черноголовке она активно участвует в проектах по благоустройству и формированию комфортной городской среды. Весной 2022 года в городе начал работу построенный «Августом» современный воспитательно-образовательный комплекс, который включает в себя общеобразовательную школу на 350 мест с собственным инженерным центром и всей необходимой инфраструктурой для развития познавательных, спортивных и творческих способностей школьников. Комплекс рассчитан как на учеников из Черноголовки и ближайшего Подмосковья, так и на детей будущих сотрудников НИЦ.

