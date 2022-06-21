Озимые и яровые на опытных полях АГРОВОЛГИ

В Казани 6-8 июля гости Международной агропромышленной выставки «АГРОВОЛГА 2022» смогут ознакомиться с достижениями в отечественной и зарубежной селекции, разнообразием в области удобрений и средств защиты растений, а также увидеть опыты компаний в реальных полевых условиях
Более 220 перспективных и наиболее приспособленных новинок отечественной и зарубежной селекции можно будет оценить на новом сортоиспытательном участке. На этой площадке в полях АГРОВОЛГИ будет представлено множество базовых культур: озимые зерновые культуры, сорта и гибриды зерновых и зернобобовых, кормовых и технических культур (пшеница, ячмень, овес, горох, гречиха, кукуруза, подсолнечник, сахарная свекла, лен, соя, рапс). Эти опыты проводятся совместно с МСХиП РТ, ФГБУ «Россельхозцентр», ФГБУ «Госсорткомиссия» и ТатНИИСХ ФИЦ КазНЦ.
Еще одним приятным сюрпризом для аграриев на выставке будет заложенное в этом году многолетнее опытное поле с кормовыми травосмесями. На нем можно наглядно сравнить нескольких производителей и выбрать лучшего. Название данного участка «Многолетнее поле» говорит само за себя, и результаты этого опыта мы будем наблюдать в течение нескольких лет. Семена для данного участка предоставили дилеры «Диалог Трейд», «Регион Корма» и «Лира Фарм».
На опытных полях более 30 компаний продемонстрируют свои достижения в селекции, разнообразие в области удобрений и средств защиты. Например, генеральный спонсор выставки «Аммоний» продемонстрирует опыты на тему «Влияние жидких азотных удобрений». Гости выставки смогут оценить эффективность удобрения КАС 32 на развитие и урожайность подсолнечника, кукурузы и рапса, а также сравнить эффективность с аммиачной селитрой в равных дозах по действующему веществу, а фоном выступит сложное удобрение — диаммофоска.
Спонсор раздела «Растениеводство» - компания «Август» - продемонстрирует решения, которые обеспечивают защиту посевов от всех неблагоприятных факторов. В частности, посетители смогут ознакомиться с актуальными системами защиты растений от болезней, сорняков и вредителей.
Крупнейшая российская сеть дистрибуции минеральных удобрений «ФосАгро-Регион» — спонсор деловой программы «АГРОВОЛГА 2022» — продемонстрирует на выставочном опытном поле системы минерального питания с основным внесением комплексных минеральных удобрений «ФосАгро» с микроэлементами. На опытных делянках «ФосАгро-Регион» представит беспрецедентно широкий набор яровых культур: пшеница, ячмень, овес, горох, кукуруза, лен масличный и подсолнечник.
Компания «Центрсельхозхимии» предложит комплексные услуги по внесению безводного аммиака в почву на глубину до 20 см, что позволит минимизировать ущерб от возможной засухи, сократить затраты на применение удобрений и значительно повысить урожайность сельскохозяйственных культур.
«Щелково Агрохим», «Шанс», «ЕвроХим Трейдинг Рус», «ЭкоНива-Семена» и многие другие известные бренды тоже презентуют на выставке свои новейшие разработки в области растениеводства, средств защиты растений, селекции, химических и органических удобрений.
Из новых компаний гости выставки смогут познакомиться с казахстанским химическим заводом по выпуску минеральных удобрений, кормовых обесфторенных фосфатов для сельского хозяйства — «Казфосфат», представленным на территории России официальным дилером — «Казпром».
Еще один из новых участников — корейская компания Naretrends Inc. Она презентует на выставке «Умные фермы» (Smart Farm). Это новейшие системы удаленного мониторинга, прогнозирования и управления. Они основаны на технологиях искусственного интеллекта, удаленного управления IoT и облачных сервисах и используются на различных сельхозобъектах: в теплицах, на животноводческих и птицеводческих фермах и производственных предприятиях.
Впервые в выставке примут участие компании: «Лимагрен», «Cингента», «Cоко», ККЗ «Кубань» и другие. Со всем списком участников направления «Растениеводство» можно ознакомиться по этой ссылке.
Обширную экспозицию дополнит деловая программа, на которой ключевые эксперты отрасли поднимут самые актуальные темы. Расписание деловых мероприятий можно будет посмотреть на сайте мероприятия ближе к дате открытия выставки.
Стать участником Международной агропромышленной выставки «АГРОВОЛГА 2022», ознакомиться с новыми достижениями в различных областях АПК, получить полную информацию о новых прогрессивных агротехнологиях и инновациях, мировых тенденциях агропромышленного комплекса, наладить и укрепить деловые контакты может любой желающий, зарегистрировавшийся на сайте agrovolga.org.
Обширную экспозицию дополнит деловая программа, на которой ключевые эксперты отрасли поднимут самые актуальные темы. Расписание деловых мероприятий можно будет посмотреть на сайте мероприятия по ссылке.
Контакты организаторов:
АО «РАЦИН»
тел.: +7 (843) 221-77-95
E-mail: expo.racin@tatar.ru
Сайт: agrovolga.org