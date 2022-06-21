Озимые и яровые на опытных полях АГРОВОЛГИ

АГРОВОЛГА

В Казани 6-8 июля гости Международной агропромышленной выставки «АГРОВОЛГА 2022» смогут ознакомиться с достижениями в отечественной и зарубежной селекции, разнообразием в области удобрений и средств защиты растений, а также увидеть опыты компаний в реальных полевых условиях

Более 220 перспективных и наиболее приспособленных новинок отечественной и зарубежной селекции можно будет оценить на новом сортоиспытательном участке. На этой площадке в полях АГРОВОЛГИ будет представлено множество базовых культур: озимые зерновые культуры, сорта и гибриды зерновых и зернобобовых, кормовых и технических культур (пшеница, ячмень, овес, горох, гречиха, кукуруза, подсолнечник, сахарная свекла, лен, соя, рапс). Эти опыты проводятся совместно с МСХиП РТ, ФГБУ «Россельхозцентр», ФГБУ «Госсорткомиссия» и ТатНИИСХ ФИЦ КазНЦ.



Еще одним приятным сюрпризом для аграриев на выставке будет заложенное в этом году многолетнее опытное поле с кормовыми травосмесями. На нем можно наглядно сравнить нескольких производителей и выбрать лучшего. Название данного участка «Многолетнее поле» говорит само за себя, и результаты этого опыта мы будем наблюдать в течение нескольких лет. Семена для данного участка предоставили дилеры «Диалог Трейд», «Регион Корма» и «Лира Фарм».



На опытных полях более 30 компаний продемонстрируют свои достижения в селекции, разнообразие в области удобрений и средств защиты. Например, генеральный спонсор выставки «Аммоний» продемонстрирует опыты на тему «Влияние жидких азотных удобрений». Гости выставки смогут оценить эффективность удобрения КАС 32 на развитие и урожайность подсолнечника, кукурузы и рапса, а также сравнить эффективность с аммиачной селитрой в равных дозах по действующему веществу, а фоном выступит сложное удобрение — диаммофоска.



Спонсор раздела «Растениеводство» - компания «Август» - продемонстрирует решения, которые обеспечивают защиту посевов от всех неблагоприятных факторов. В частности, посетители смогут ознакомиться с актуальными системами защиты растений от болезней, сорняков и вредителей.



Крупнейшая российская сеть дистрибуции минеральных удобрений «ФосАгро-Регион» — спонсор деловой программы «АГРОВОЛГА 2022» — продемонстрирует на выставочном опытном поле системы минерального питания с основным внесением комплексных минеральных удобрений «ФосАгро» с микроэлементами. На опытных делянках «ФосАгро-Регион» представит беспрецедентно широкий набор яровых культур: пшеница, ячмень, овес, горох, кукуруза, лен масличный и подсолнечник.







Компания «Центрсельхозхимии» предложит комплексные услуги по внесению безводного аммиака в почву на глубину до 20 см, что позволит минимизировать ущерб от возможной засухи, сократить затраты на применение удобрений и значительно повысить урожайность сельскохозяйственных культур.



«Щелково Агрохим», «Шанс», «ЕвроХим Трейдинг Рус», «ЭкоНива-Семена» и многие другие известные бренды тоже презентуют на выставке свои новейшие разработки в области растениеводства, средств защиты растений, селекции, химических и органических удобрений.







Из новых компаний гости выставки смогут познакомиться с казахстанским химическим заводом по выпуску минеральных удобрений, кормовых обесфторенных фосфатов для сельского хозяйства — «Казфосфат», представленным на территории России официальным дилером — «Казпром».



Еще один из новых участников — корейская компания Naretrends Inc. Она презентует на выставке «Умные фермы» (Smart Farm). Это новейшие системы удаленного мониторинга, прогнозирования и управления. Они основаны на технологиях искусственного интеллекта, удаленного управления IoT и облачных сервисах и используются на различных сельхозобъектах: в теплицах, на животноводческих и птицеводческих фермах и производственных предприятиях.



Впервые в выставке примут участие компании: «Лимагрен», «Cингента», «Cоко», ККЗ «Кубань» и другие. Со всем списком участников направления «Растениеводство» можно ознакомиться по этой ссылке .



Обширную экспозицию дополнит деловая программа, на которой ключевые эксперты отрасли поднимут самые актуальные темы. Расписание деловых мероприятий можно будет посмотреть на сайте мероприятия ближе к дате открытия выставки.



Стать участником Международной агропромышленной выставки «АГРОВОЛГА 2022», ознакомиться с новыми достижениями в различных областях АПК, получить полную информацию о новых прогрессивных агротехнологиях и инновациях, мировых тенденциях агропромышленного комплекса, наладить и укрепить деловые контакты может любой желающий, зарегистрировавшийся на сайте agrovolga.org .



Обширную экспозицию дополнит деловая программа, на которой ключевые эксперты отрасли поднимут самые актуальные темы. Расписание деловых мероприятий можно будет посмотреть на сайте мероприятия по ссылке .



Контакты организаторов:



АО «РАЦИН»



тел.: +7 (843) 221-77-95



E-mail: expo.racin@tatar.ru



Сайт: agrovolga.org

