От посадочного материала до сортировочных линий: участники «PRO ЯБЛОКО 2022» познакомятся с инновациями в промышленном садоводстве

«PRO ЯБЛОКО»

Организаторы IV Международной специализированной выставки «PRO ЯБЛОКО 2022» проведут бизнес-туры в три крупнейших садоводческих хозяйства Юга России

Единственная в России международная специализированная выставка, посвященная промышленному садоводству, «PRO ЯБЛОКО 2022» начнет свою работу в Минеральных Водах 23 июня. Мероприятие организовано компаниями «Сады Ставрополья» и «Международная школа современного садоводства» при поддержке Министерства сельского хозяйства России и Правительства Ставропольского края. Спонсорами события выступают Сбербанк, Россельхозбанк, «Фирма ЛТД» (дилер ведущих иностранных компаний в сфере садоводства), «Агроном-сад» (лидер рынка товарных яблок в России), агротехнологический холдинг «Бизон» (поставщик техники и запчастей).



В финале выставки, 25 июня, делегациям будет предоставлена возможность совершить бизнес-туры на выбор в одно из трех передовых профильных хозяйств: крупнейший российский плодовый питомник полного цикла компании «Сады Ставрополья», яблоневые и грушевые сады интенсивного типа в «Садах Карачаево-Черкесии» или современный интенсивный сад в России с крупнейшим оптово-распределительным центром «Сад-Гигант Ингушетия».



Технология возделывания, современная техника и развитая инфраструктура компании «Сады Ставрополья», которая является одним из организаторов «PRO ЯБЛОКО», позволяет компании поставлять более 6 млн безвирусных саженцев косточковых и семечковых культур плодовых деревьев в год, полностью соответствующих всем международным стандартам качества. На предприятии участники посетят не только питомник, но и лабораторию микроклонального размножения, а также хранилище производимого посадочного материала.



Еще одна локация бизнес-тура — «Сады Карачаево-Черкессии». Компания на протяжении нескольких лет успешно реализует проект возрождения садоводства в республике и заложила первый в России интенсивный грушевый сад. Здесь участникам расскажут о достигнутой продуктивности сада и особенностях интенсивной технологии возделывания груши, в том числе с использованием современной техники для сада, демопоказ которой представит спонсор «PRO ЯБЛОКО 2022» компания «Бизон-Трейд».



Познакомиться с интенсивной технологией возделывания яблок, а также черешни, сливы, персика, нектарина и груши участники бизнес-тура также смогут на примере достижений компании «Сад-Гигант Ингушетия». Сегодня это крупнейший в стране интенсивный сад площадью более 1000 га. Кроме того, здесь расположен и большой оптово-распределительный центр с сортировочными и упаковочными линиями производительностью 40 т/час. Подобные объекты не только снижают потери продукции во время хранения, но и оптимизируют логистику поставок продовольствия в центры его потребления. Экскурсию по саду проведет лично генеральный директор Замир Балкизов.



«Продуманная программа и глубокое содержание бизнес-туров — это яркий финал выставки “PRO ЯБЛОКО”. Как современные тренды, о которых будут рассказывать ее участники, и представленные в экспозиции решения для промышленного садоводства находят применение на практике, садоводы смогут увидеть лично в рамках этих поездок, чтобы потом экстраполировать полученный опыт на свои хозяйства», — поделился председатель Ассоциации питомниководов и садоводов Ставропольского края Айдын Ширинов.



Узнать о том, как стать участником бизнес-туров, а также познакомиться с деловой программой и экспонентами можно на сайте выставки http://proyabloko.pro/ru/



Контактная информация организаторов выставки «PRO ЯБЛОКО»:



телефон: +7 (928) 822-32-89



почта электронная: org@proyabloko.su

