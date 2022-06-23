«Газпром нефть» обеспечит предприятия Волгоградской области высокотехнологичными битумами и маслами

«Газпром нефть»

Также компания расширяет поставки смазочных материалов для промышленной техники Белгородской области

«Газпром нефть» и Администрация Волгоградской области заключили соглашение о поставках в регион битумных и смазочных материалов. Документ подписали председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Партнеры договорились расширить ассортимент поставок в регион смазочных материалов для автомобильной техники и индустриального оборудования, в частности, предприятия аграрного комплекса получат высокотехнологичные масла G-Profi для сельскохозяйственной техники. Для промышленных предприятий специалисты «Газпром нефти» выполнят оценку состояния промышленного оборудования с помощью собственного цифрового сервиса G-Lab*, предоставят профессиональную экспертизу по подбору смазочных материалов. Соглашение между компанией и регионом также предусматривает увеличение поставок дорожно-строительным предприятиям Волгоградской области битумов и битумопроизводной продукции — полимерно-битумных вяжущих, мастик, герметиков, стыковочных лент и защитно-восстанавливающих составов, комплексное применение которых существенно увеличивает срок службы покрытий.



Александр Дюков, председатель правления «Газпром нефти»:



«“Газпром нефть” уже несколько лет успешно сотрудничает с предприятиями Волгоградской области, в том числе с местными сельхозпроизводителями. Аграрный комплекс — один из наиболее значимых секторов экономики региона, для которого ежегодно требуется свыше 8 тыс. т смазочных материалов. В рамках соглашения мы будем наращивать поставки в Волгоградскую область высокотехнологичных масел с расширенной сервисной поддержкой для потребителей. Одновременно планируется развитие сотрудничества в сегменте дорожного строительства: “Газпром нефть” готова увеличить отгрузки инновационных битумных материалов, которые будут применяться для модернизации инфраструктуры Волгоградской области».







На прошлой неделе «Газпром нефть» и Правительство Белгородской области заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве в сфере импортозамещения масел и технических жидкостей. Документ на Петербургском международном экономическом форуме подписали председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков и губернатор региона Вячеслав Гладков.



В рамках сотрудничества «Газпром нефть» обеспечит прямые поставки высокотехнологичной продукции в Белгородскую область с Московского и Омского заводов смазочных материалов. Взаимодействие компании и региона предусматривает расширение сервисных услуг по подбору масел для автомобильной, сельскохозяйственной техники и промышленного оборудования.



Специалисты компании предоставят экспертизу мониторинга состояния техники на основе анализа работающего в ней масла. Точность предиктивной диагностики и рекомендаций по необходимому сервисному обслуживанию оборудования обеспечит собственная цифровая платформа «Газпром нефти» G-Lab* на основе технологии искусственного интеллекта.



Александр Дюков, председатель правления «Газпром нефти»:



«“Газпром нефть” производит свыше 1 тыс. наименований масел и технических жидкостей. При этом мы продолжаем расширять ассортимент своей продукции, чтобы обеспечивать потребности российских предприятий из разных отраслей экономики. В рамках соглашения с Белгородской областью компания не только будет наращивать поставки высокотехнологичных масел предприятиям региона, но и предложит нашим партнерам уникальное на российском рынке решение по предиктивной аналитике сложного промышленного оборудования, которое повышает эффективность эксплуатации техники».



Материалы предоставлены пресс-службой «"Газпром нефть" — смазочные материалы».

