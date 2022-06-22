Конкурс кроликов и породной птицы на выставке «МинводыАГРО-2022»

«МинводыАГРО»

На международной агропромышленной выставке «МинводыАГРО» ожидается насыщенная программа мероприятий. Среди запланированных событий — Южно-Российский региональный конкурс кроликов и породной птицы

Организатор — выставочная компания MVK — имеет большой опыт в проведении подобных мероприятий. Конкурс уже четыре раза проходил в Краснодаре, в Минеральных Водах на площадке выставки «МинводыАГРО» он пройдет впервые.



Участие в конкурсе — это отличная возможность получить профессиональную оценку ваших животных или птицы и представить их целевой аудитории — представителям КФХ и ЛПХ.



Конкурс пройдет с 14 по 16 сентября 2022 года в МВЦ «МинводыЭКСПО». К участию в конкурсе принимаются:



кролики старше 7 месяцев (мясные породы);



кролики старше 6 месяцев (карликовые породы);



кролики старше 9 месяцев (мясошкурковые и пуховые породы);



птица старше 5,5 месяца.



Будут определены победители в номинациях:



«Лучший кролик выставки»;



«Лучший петух выставки»;



«Лучшая курица выставки»;



«Приз зрительских симпатий среди кроликов»;



«Приз зрительских симпатий среди птицы».



Все животные должны быть полностью здоровы и иметь сопроводительные ветеринарные документы.



Участие в конкурсе бесплатное. Организатор предоставит клетку (для четырех средних кроликов или птиц) на весь период проведения конкурса. Заявки принимаются с 1 июля по 12 августа на электронную почту Yana.Petrash@mvk.ru.



Скачать положение о конкурсе>>



Скачать заявку на участие>>



Для посещения «МинводыАГРО» не забудьте получить бесплатный электронный билет на выставку на сайте https://minvodyagro.ru

