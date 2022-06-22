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Конференция «Растениеводство России — 2022»

Конкурс кроликов и породной птицы на выставке «МинводыАГРО-2022»

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Конкурс кроликов и породной птицы на выставке «МинводыАГРО-2022»
«МинводыАГРО»
Конкурс кроликов и породной птицы на выставке «МинводыАГРО-2022»
«МинводыАГРО»

На международной агропромышленной выставке «МинводыАГРО» ожидается насыщенная программа мероприятий. Среди запланированных событий — Южно-Российский региональный конкурс кроликов и породной птицы

Организатор — выставочная компания MVK — имеет большой опыт в проведении подобных мероприятий. Конкурс уже четыре раза проходил в Краснодаре, в Минеральных Водах на площадке выставки «МинводыАГРО» он пройдет впервые.

Участие в конкурсе — это отличная возможность получить профессиональную оценку ваших животных или птицы и представить их целевой аудитории — представителям КФХ и ЛПХ.

Конкурс пройдет с 14 по 16 сентября 2022 года в МВЦ «МинводыЭКСПО».  К участию в конкурсе принимаются:

  • кролики старше 7 месяцев (мясные породы);

  • кролики старше 6 месяцев (карликовые породы);

  • кролики старше 9 месяцев (мясошкурковые и пуховые породы);

  • птица старше 5,5 месяца.

Будут определены победители в номинациях:

  • «Лучший кролик выставки»;

  • «Лучший петух выставки»;

  • «Лучшая курица выставки»;

  • «Приз зрительских симпатий среди кроликов»;

  • «Приз зрительских симпатий среди птицы».

Все животные должны быть полностью здоровы и иметь сопроводительные ветеринарные документы. 

Участие в конкурсе бесплатное. Организатор предоставит клетку (для четырех средних кроликов или птиц) на весь период проведения конкурса. Заявки принимаются с 1 июля по 12 августа на электронную почту Yana.Petrash@mvk.ru.

Скачать положение о конкурсе>>

Скачать заявку на участие>>

Для посещения «МинводыАГРО» не забудьте получить бесплатный электронный билет на выставку на сайте https://minvodyagro.ru

«МинводыАГРО» 

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