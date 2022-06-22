Конкурс кроликов и породной птицы на выставке «МинводыАГРО-2022»

На международной агропромышленной выставке «МинводыАГРО» ожидается насыщенная программа мероприятий. Среди запланированных событий — Южно-Российский региональный конкурс кроликов и породной птицы
Организатор — выставочная компания MVK — имеет большой опыт в проведении подобных мероприятий. Конкурс уже четыре раза проходил в Краснодаре, в Минеральных Водах на площадке выставки «МинводыАГРО» он пройдет впервые.
Участие в конкурсе — это отличная возможность получить профессиональную оценку ваших животных или птицы и представить их целевой аудитории — представителям КФХ и ЛПХ.
Конкурс пройдет с 14 по 16 сентября 2022 года в МВЦ «МинводыЭКСПО». К участию в конкурсе принимаются:
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кролики старше 7 месяцев (мясные породы);
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кролики старше 6 месяцев (карликовые породы);
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кролики старше 9 месяцев (мясошкурковые и пуховые породы);
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птица старше 5,5 месяца.
Будут определены победители в номинациях:
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«Лучший кролик выставки»;
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«Лучший петух выставки»;
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«Лучшая курица выставки»;
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«Приз зрительских симпатий среди кроликов»;
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«Приз зрительских симпатий среди птицы».
Все животные должны быть полностью здоровы и иметь сопроводительные ветеринарные документы.
Участие в конкурсе бесплатное. Организатор предоставит клетку (для четырех средних кроликов или птиц) на весь период проведения конкурса. Заявки принимаются с 1 июля по 12 августа на электронную почту Yana.Petrash@mvk.ru.
Скачать положение о конкурсе>>
Для посещения «МинводыАГРО» не забудьте получить бесплатный электронный билет на выставку на сайте https://minvodyagro.ru