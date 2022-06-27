Межотраслевой форум «Новая экономическая география АПК: стратегия, поиск, решения!»

«Асти Групп»

Выставочная компания «Асти Групп» расширяет рамки саммита «Аграрная политика России» проведением межотраслевого форума «Новая экономическая география АПК: стратегия, поиск, решения!»

Отзывы и опыт постоянных участников и партнеров, а также официальная поддержка госструктур, профильных союзов и ассоциаций подвигли компанию «Асти Групп», как проверенного и надежного международного выставочного оператора, к организации и проведению саммита «Аграрная политика России: безопасность и качество продукции» как в рамках глобального ежегодного проекта «Мясная промышленность. Куриный король. Индустрия холода для АПК / MAP Russia & VIV», так и в качестве самостоятельного агромероприятия.



Уникальность агропроектов компании «Асти Групп» в актуальности полного охвата международной экономической интеграции и кооперации в условиях мультиполярного сотрудничества в агросекторе.



Поддержка: Минсельхоз России, Минпромторг России, Минобрнауки России, ТПП России, ЦПП, а также профильные союзы и ассоциации, отраслевые СМИ.



Время проведения: 5-7 октября 2022 г., Россия, Москва, Центр международной торговли (ЦМТ), период Недели агропромышленного комплекса.



Портрет участника: топ-менеджмент, руководители профильных секторов агробизнеса и сопутствующих отраслей.



Темы для обсуждения: механизмы стабилизации в агробизнесе (культура использования господдержки, цифровая экономика агросектора, оптимальные банковские пакеты, кадровая политика); последние веяния в области кормопроизводства (развитие собственного семенного фонда (хранилища, в том числе криогенные), импортозамещение в модернизации существующих и планирование новых производств); внедрение непрерывной холодильной цепи в АПК для сохранения качества продуктов в концепции «от поля до стола»; экспортно-импортная логистика (укрепление проверенных и налаживание новых логистических цепочек со странами ЕАЭС, ШОС, БРИКС и любыми дружественными странами во всем мире); оптимизация логистических маршрутов; экономическая доступность к полноценному качественному питанию (социальный аспект); стратегия технологического суверенитета; реализация продовольственной обеспеченности и безопасности; межотраслевое и межрегиональное взаимодействие в новых реалиях.



Запланированы: бизнес-встречи, сессии / круглые столы в сфере В2В с представителями госструктур, регионального и международного агробизнеса, выездные сессии на крупнейших логистических хабах, обсуждение передовых механизмов агропрактик, дискуссия аналитиков, обмен опытом.



Программа и регистрация: тел.: +7 495 797 6914, e-mail: conference@astigroup.ru

