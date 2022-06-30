Выставка «PRO ЯБЛОКО 2022» собрала весь цвет промышленного садоводства

«PRO ЯБЛОКО 2022»

Концепция организации по принципу 360° позволила за три дня выставки охватить ключевые вопросы отрасли от повышения урожайности сада и товарного качества готовой продукции до увеличения сроков ее хранения и налаживания каналов сбыта

Единственная в России международная специализированная выставка технологий в области промышленного садоводства «PRO ЯБЛОКО 2022» прошла в Минеральных Водах 23-25 июня в четвертый раз. Событие организовано компаниями «Сады Ставрополья» и «Международная школа современного садоводства» при поддержке Министерства сельского хозяйства России и Правительства Ставропольского края. Спонсорами выступили Сбербанк, Россельхозбанк, фирма «ЛТД», «Агроном-сад» и «Бизон Трейд».



Программа главного события отрасли, которое за три дня посетили более 5 тыс. человек из 12 стран мира, непосредственно участвующих в процессе выращивания, хранения и реализации плодов и посадочного материала, включала десяток агрономических практикумов и B2B-сессий, три бизнес-тура в передовые хозяйства и экспозицию технологических решений от российских и иностранных поставщиков площадью 20 тыс. кв. м.



«Агроном-сад», лидер товарного яблока в России, представил на выставке уникальный сорт яблок «Космик Крисп», эксклюзивное право на выращивание и реализацию которого в России и СНГ компания получила этой весной. «“PRO ЯБЛОКО” является прямой проекцией достижений промышленного садоводства. Радостно наблюдать, как вместе с развитием отрасли растет и выставка», — поделился генеральный директор компании Алексей Волочай. Он отметил, что уже за первый день выставки удалось установить несколько новых перспективных деловых контактов.



Бестселлеры и новинки техники для промышленного садоводства показывал постоянный участник и спонсор «PRO ЯБЛОКО», фирма «ЛТД», деятельность которой направлена на технологическое развитие интенсивных садов на территории России. Среди привезенных на выставку новинок — двусторонний приствольной триммер и фруктоуборочный комбайн.



С ассортиментом специализированных технических решений от ведущих испанских брендов знакомил участников спонсор выставки — компания «Бизон Трейд». Так, мульчеры TMC Cancela, культиваторы и косилки с приствольной обработкой ID David и оборудование для внесения СЗР от ManezLozano гости выставки могли увидеть не только в экспозиции, но и в работе в рамках бизнес-тура в «Сады Карачаево-Черкессии». Поставки этой техники и запчастей осуществляются бесперебойно благодаря крепким партнерским отношениям «Бизон Трейд» с компаниями-производителями.



Одним из трендов на рынке является техника, способная работать в условиях суперинтенсивного садоводства. На выставке были представлены тракторы марок Antonio Carraro и LS. Antonio Carraro — итальянского производителя узкоспециализированных тракторов для работ в суперинтенсивных садах и виноградниках. Южнокорейская марка LS, вышедшая из концерна LG, производит классические тракторы мощностью от 18 до 100 л.с. Обе марки были представлены официальным поставщиком в России — компанией «ИнСпорт».



Генеральным спонсором мероприятия выступил Сбербанк. Заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка Ирина Ткаченко отметила: «Сбербанк ежегодно поддерживает это крупнейшее отраслевое событие. Здесь мы подписываем ключевые для российского садоводства соглашения, общаемся с экспертами рынка, консультируемся с бизнесом и наукой. Сегодня в России самые благоприятные условия для садоводства. Мы видим возможности для роста отрасли и вместе с ними — для банковского сектора. И Сбер готов комплексно поддержать предпринимателей. Особенно ту часть малого и среднего южного агробизнеса, которая еще не внедряет цифровые технологии. Безусловно, в этом году “PRO ЯБЛОКО” стало еще представительнее в масштабах деловой повестки и по числу участников. Здесь мы заключили пять крупных соглашений о партнерстве с бизнесом Ставрополья, Ростовской области и Кабардино-Балкарии, а площадку Сбера посетили более двух тысяч гостей».



Акцент участия стратегического спонсора — Россельхозбанка — был сделан на продвижении цифровых платформ. «Используя сервисы “Свое фермерство” и “Свое родное”, аграрии получают удобный и быстрый способ реализации продукции, а также поддержки своей хозяйственной деятельности», — рассказал директор Ставропольского регионального филиала Россельхозбанка Алексей Николаевич Сенокосов. Только за первый день выставки экспонентом и партнером выставки было проведено более 50 переговоров, подписано несколько соглашений, а стенд посетило несколько сотен гостей.



Большое внимание в экспозиции выставки было уделено защите и питанию садовых культур. Компания «Сингента», один из глобальных лидеров рынка средств защиты растений, презентовала фунгицид МИРАВИС®️, основанный на технологии АДЕПИДИН®️. «Фунгицид МИРАВИС®️ — решение, в котором остро нуждается современное промышленное садоводство, и PRO ЯБЛОКО — самая подходящая площадка для того, чтобы рассказать об этой инновации отраслевой общественности из первых уст», — поделилась менеджер по маркетинговым коммуникациям «Сингенты» Алина Захарова.



Свои новинки в области защиты сада представил и один из крупнейших отечественных производителей средств защиты растений — «Щелково-Агрохим». «В основе стратегии “Щелково-Агрохим” лежит производство высокоэффективных и безопасных препаратов. Доверие к нашей продукции подтверждает тот факт, что из плодов, выращенных с ее использованием, производится широко известное детское питание», — рассказала руководитель маркетинга компании Ксения Попова.



Кроме традиционных агротехнических решений, выставка знакомила участников и с финансово-инвестиционными аспектами развития отрасли. Так, Корпорации развития Ставропольского края представила уникальный подход в работе с инвесторами по принципу «одного окна». «Ставропольский край занимает лидирующие позиции в сельском хозяйстве страны, и промышленное садоводство является одним из его драйверов. Привлечение инвестиций в этот сегмент набирает обороты. Корпорация развития как своего рода оператор социально-экономического развития региона стремится дать полную информацию по имеющимся преференциям в регионе для потенциальных инвесторов и заинтересованных лиц. Преимуществом такого партнерства являются в том числе и подбор инвестиционной площадки в соответствии с индивидуальными запросами обратившегося инвестора, проектирование, строительство (генеральный подряд под ключ), строительный контроль, услуги инвестиционного, финансового и правового консалтинга», — рассказала директор корпорации Марина Яшенкова.



О льготном лизинге и специальных программах для выгодного приобретения сельхозтехники на выставке «PRO ЯБЛОКО» рассказал руководитель департамента продаж «Росагролизинга» Алексей Иванов: «Понимая острую необходимость наших аграриев получить технику здесь и сейчас, мы сохранили льготные условия на приобретение техники. Льготный лизинг предоставляется аграриям в рамках Постановления Правительства РФ №1135 и дает возможность приобретать технику и оборудование на следующих условиях: удорожание от 3%, срок договора лизинга до 8 лет, аванс от 0%».



Еще один постоянный экспонент выставки, торговый дом «Кенжа», специализирующийся на поставке инновационных решений для садоводов и закладке садов под ключ, а также компания «Современные бетонные технологии» продемонстрировали новинки шпалерных конструкций.



Таким образом, за три дня проведения выставка «PRO ЯБЛОКО 2022» собрала на своей площадке продукты, решения и технологии, позволяющие сегодня российским садоводам выходить на новый уровень производства и рентабельности. «Ценность “PRO ЯБЛОКО” не только в демонстрации последних достижений отечественного садоводства, но и в уникальной возможности для садоводов наметить дальнейшие точки роста. Для этого площадка располагает всем необходимым. Мы гордимся, что выставка вновь успешно реализовала подход 360°, охватив все ключевые вопросы отрасли», - прокомментировал председатель Ассоциации питомниководов и садоводов Ставропольского края Айдын Ширинов.



Контактная информация организаторов выставки «PRO ЯБЛОКО»: телефон: +7 (928) 822-32-89, почта электронная: org@proyabloko.su

