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Конференция «Растениеводство России — 2022»

«Агропродмаш-2022». Экспозиция будет знаковой и насыщенной

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«Агропродмаш-2022». Экспозиция будет знаковой и насыщенной
«Агропродмаш»
«Агропродмаш-2022». Экспозиция будет знаковой и насыщенной
«Агропродмаш»

Опубликован предварительный список участников международной выставки оборудования, технологий, сырья и ингредиентов для пищевой и перерабатывающей промышленности «Агропродмаш-2022», которая состоится 10-14 октября 2022 года в Москве, в «Экспоцентре» на Красной Пресне

В экспозиции будут широко представлены производители пищевого оборудования и ингредиентов. Благодаря организации коллективных стендов регионов России, а также субсидированию и софинансированию участия компаний региональными властями усиливаются позиции российских предприятий. 

По замыслу организаторов, «Агропродмаш-2022» призван дать представителям отрасли уникальную возможность найти оптимальные решения для сохранения и развития бизнеса в новых условиях, сформировать портфели заказов, заключить договоры, выйти на новые рынки. 

Преимущество и уникальность «Агропродмаша» заключается в том, что экспозиция демонстрирует оборудование и технологии для всей цепочки: от производства сырья и ингредиентов до выпуска готового продукта, его упаковки, контроля качества, охлаждения, хранения и логистических решений. 

Экспозиция организована по салонному принципу, что способствует повышению эффективности работы участников и посетителей. Тематика >>>.

Выставка «Агропродмаш» прочно зарекомендовала себя как удобный формат для делового общения, а также взаимодействия с представителями власти. И сегодня эти компетенции выставки важны как никогда. 

Подробнее о выставке: www.agroprodmash-expo.ru

Список участников: https://www.agroprodmash-expo.ru/ru/exhibition/exhibitors/

 Цифры и факты: https://www.agroprodmash-expo.ru/ru/exhibition/results

Посетители о выставке «Агропродмаш-2021»: https://www.youtube.com/watch?v=qwgK5MXkTHw

Забронировать стенд: https://www.agroprodmash-expo.ru/ru/participants/application

Получить билет: https://www.agroprodmash-expo.ru/ru/visitors/ticket/

До встречи на выставке «Агропродмаш-2022» с 10 по 14 октября 2022 года в Москве, в «ЭКСПОЦЕНТРЕ» на Красной Пресне! 

«Агропродмаш» 

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