«День Уральского поля»

Приглашаем принять участие в восьмой окружной выставке-форуме «День Уральского поля», которая состоится 4 августа в Кетовском районе Курганской области около с. Введенское в КФХ Невзорова А.Ф.

В этом году сельхозтоваропроизводители и поставщики с особым нетерпением ждут перезагрузки делового общения «вживую» и показов в работе новинок сельхозтехники и оборудования на открытых площадках и в полевых условиях. «День Уральского поля — 2022» наглядно покажет решения и намерения поставщиков в новых ситуациях, когда перестраиваются логистические и финансовые цепочки, перепрофилируются уже известные компании, реагируя на требования аграрного производства. И как результат — на рынке России появляются совершенно новые марки и производители, и порой они выглядят неожиданно интересно в данных условиях.



На демоплощадках выставки покажут новую технику — как модернизированную, все более «умнеющую», так и совершенно новые марки. Посетители ознакомятся и оценят инновационные технологии и решения для разных направлений аграрного производства. Обязательно проявят свою активность и агрохимические компании и производители удобрений, в том числе биологических и органических.



В рамках деловой программы состоится форум «Зерно России через призму международной обстановки», на котором обсудят вопросы конкурентоспособности и логистики российского зерна на мировом и внутреннем рынке, внедрение искусственного интеллекта в АПК, сервисного сопровождения и ремонта техники в текущих условиях, вопросы поставки запчастей и оборудования, импортозамещающие решения и, конечно, участие государства в решении вопроса обновления машинно-тракторного парка российских аграриев.



Горячие ценовые переговоры, обсуждения, яркие презентации и показы, споры о преимуществах новых марок и моделей, поиск новых поставщиков — все это ожидает посетителей выставки «День Уральского поля» в текущем году. Именно здесь наглядно будет видно всех производителей и дилеров, кто не упустит свою возможность занять уверенные позиции в новых условиях, переориентироваться и работать со все более технологичным и продуктивным аграрным производством.



Тематические демоплощадки выставки «День Уральского поля — 2022»:



Техника и технологии для введения в оборот неиспользуемых сельхозземель.



Строительство и реконструкция производственных помещений для АПК.



Организация агротуризма на базе действующего сельхозпредприятия.



Инновации в растениеводстве: семена, сельхозкультуры, СЗР, удобрения.



Умная техника и технологии для ведения эффективного сельхозпроизводства.



Техника и оборудование для обработки, транспортировки и хранения зерна.



Современные решения для прибыльного животноводческого бизнеса.



В рамках выставки «День Уральского поля — 2022» также состоятся зрелищные соревнования по силовому экстриму и будет много призов и подарков от компаний — участников мероприятия.



Заявки на участие: 8-800-505-30-73



Оператор выставки — выставочная компания «Светич»



Сайт выставки: fieldday.ru

